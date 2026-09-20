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Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный купить с доставкой в Москве
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Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный

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Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 1
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 2
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 3
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 4
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 5
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 6
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 7
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 8
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 9
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 10
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 11
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 12
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 13
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 14
Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 1
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 2
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 3
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 4
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 5
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 6
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 7
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 8
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 9
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 10
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 11
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 12
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 13
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 14
  • Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
18 990 руб.  20 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680885
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.07х0.36х0.09
Вес, кг.
4

Описание товара Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный

Получите незабываемое наслаждение от приятия душа с новой душевой системой серии Eclipse. Солидные и точные формы. В комплекте идет ручной душ с новым рисунком форсунок, который распределяет равномерно поток воды, и увеличенный тропический душ. Удлиненная штанга позволит установить душ на нужной для вас высоте. Для полного расслабления душевая система имеет три режима ручного душа. Премиальные технологии еще не были никогда настолько доступными.



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Отзывы о товаре Душевая система Damixa Eclipse 931000300 черный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Получите незабываемое наслаждение от приятия душа с новой душевой системой серии Eclipse. Солидные и точные формы. В комплекте идет ручной душ с новым рисунком форсунок, который распределяет равномерно поток воды, и увеличенный тропический душ. Удлиненная штанга позволит установить душ на нужной для вас высоте. Для полного расслабления душевая система имеет три режима ручного душа. Премиальные технологии еще не были никогда настолько доступными.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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