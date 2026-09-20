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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Высота излива
840
Длина излива
219
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680803
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Описание товара Смеситель для ванны Damixa Scandinavian Pure 365000300 черный
Смесители Scandinavian Pure — классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Впервые в линейке продуктов Damixa — отдельностоящий смеситель напольного монтажа. Это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельностоящей ванны. А ручка и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
Смесители Scandinavian Pure — классика минималистичного скандинавского дизайна в новом исполнении. Притягательные цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым во всем мире. Впервые в линейке продуктов Damixa — отдельностоящий смеситель напольного монтажа. Это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельностоящей ванны. А ручка и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты.. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
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