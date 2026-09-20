Сифон для раковины Option 210800000 хром
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Характеристики
Тип товара
Сифон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%12 590 руб. 13 590 руб.
В наличии
Код товара: 680769
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 590 руб. -7%
13 590 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х9х6
Вес, г.
748
Описание товара Сифон для раковины Option 210800000 хром
Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.
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Совершенная форма и конструкция сифона Damixa органично впишутся в дизайн современной ванной комнаты. Выполненный из нержавеющей стали, сифон отличается высокой прочностью и долговечностью. Возможность регулировки по высоте обеспечивает беспроблемную и быструю установку. А благодаря специальному отверстию для чистки обслуживание и уход за сифоном не составят труда.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Сифон для раковины Option 210800000 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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