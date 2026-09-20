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Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна

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Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 1
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 2
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 3
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 4
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 5
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 6
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 7
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 8
Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
карточная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 1
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 2
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 3
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 4
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 5
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 6
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 7
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 8
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679970
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
2 фигурки героев, 60 карт, 3 счётчика здоровья, 2 карты персонажей, Фишка помощника, Двухстороннее поле, Правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна

Джинн vs Гудини – ещё один набор одной из самых динамичных дуэлей настольной серии Unmatched. Два новых героя готовы продемонстрировать вам свои необычные способности!. Джинн – легендарный исполнитель желаний прямиком из золотой лампы, действующий в одиночку. В помощи он особо и не нуждается потому, что, сбрасывая свои карты, он получает дополнительные действия, а это может стать серьезной угрозой для противника. Насылайте на врага заклинания, будучи на дальней дистанции и не забывайте набирать новые карты для розыгрыша мощных комбинаций, которые позволят активировать несколько атак за ход. Когда защита оппонента падёт – с легкостью добивайте его с помощью своей магии, а в случае опасности всегда можно спрятаться в лампе. Гудини – гениальный фокусник, иллюзионист и разоблачитель магических шарлатанов. Хоть он и не обладает внушительными боевыми данными, Гудини мастерски оправдывает свое звание мастера эффектных исчезновений, потому что он может переместиться в любое место на поле, исцелиться и даже посмотреть карты противника всего лишь сбросив карту для усиления маневра. Надежная помощница Бесс всегда готова выручить иллюзиониста, ведь её карты тоже имеют бонусы к усилению, которые Гудини может использовать даже если Бесс уже нет на поле. Ну, а главный трюк великого шоумена в том, что он может воскреснуть – нет-нет, вы не ослышались!. Кто же окажется сильнее – существо, созданное из магии или человек, подчинивший магиюx

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
2 фигурки героев, 60 карт, 3 счётчика здоровья, 2 карты персонажей, Фишка помощника, Двухстороннее поле, Правила
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Джинн vs Гудини – ещё один набор одной из самых динамичных дуэлей настольной серии Unmatched. Два новых героя готовы продемонстрировать вам свои необычные способности!. Джинн – легендарный исполнитель желаний прямиком из золотой лампы, действующий в одиночку. В помощи он особо и не нуждается потому, что, сбрасывая свои карты, он получает дополнительные действия, а это может стать серьезной угрозой для противника. Насылайте на врага заклинания, будучи на дальней дистанции и не забывайте набирать новые карты для розыгрыша мощных комбинаций, которые позволят активировать несколько атак за ход. Когда защита оппонента падёт – с легкостью добивайте его с помощью своей магии, а в случае опасности всегда можно спрятаться в лампе. Гудини – гениальный фокусник, иллюзионист и разоблачитель магических шарлатанов. Хоть он и не обладает внушительными боевыми данными, Гудини мастерски оправдывает свое звание мастера эффектных исчезновений, потому что он может переместиться в любое место на поле, исцелиться и даже посмотреть карты противника всего лишь сбросив карту для усиления маневра. Надежная помощница Бесс всегда готова выручить иллюзиониста, ведь её карты тоже имеют бонусы к усилению, которые Гудини может использовать даже если Бесс уже нет на поле. Ну, а главный трюк великого шоумена в том, что он может воскреснуть – нет-нет, вы не ослышались!. Кто же окажется сильнее – существо, созданное из магии или человек, подчинивший магиюx
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