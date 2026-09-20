Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Гудини против Джинна

Джинн vs Гудини – ещё один набор одной из самых динамичных дуэлей настольной серии Unmatched. Два новых героя готовы продемонстрировать вам свои необычные способности!. Джинн – легендарный исполнитель желаний прямиком из золотой лампы, действующий в одиночку. В помощи он особо и не нуждается потому, что, сбрасывая свои карты, он получает дополнительные действия, а это может стать серьезной угрозой для противника. Насылайте на врага заклинания, будучи на дальней дистанции и не забывайте набирать новые карты для розыгрыша мощных комбинаций, которые позволят активировать несколько атак за ход. Когда защита оппонента падёт – с легкостью добивайте его с помощью своей магии, а в случае опасности всегда можно спрятаться в лампе. Гудини – гениальный фокусник, иллюзионист и разоблачитель магических шарлатанов. Хоть он и не обладает внушительными боевыми данными, Гудини мастерски оправдывает свое звание мастера эффектных исчезновений, потому что он может переместиться в любое место на поле, исцелиться и даже посмотреть карты противника всего лишь сбросив карту для усиления маневра. Надежная помощница Бесс всегда готова выручить иллюзиониста, ведь её карты тоже имеют бонусы к усилению, которые Гудини может использовать даже если Бесс уже нет на поле. Ну, а главный трюк великого шоумена в том, что он может воскреснуть – нет-нет, вы не ослышались!. Кто же окажется сильнее – существо, созданное из магии или человек, подчинивший магиюx