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Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
викторина, развивающая
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
Материал
бумага, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679962
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
10 Вопросов
Жанр игры
викторина, развивающая
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
Комплектация
карточки, правила
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432

10 Вопросов – это серия образовательных игр для детей, способствующая расширению кругозора, развитию аналитического мышления и формированию навыков анализа. Участники, руководствуясь двумя случайными подсказками, фактами или приметами, а также 10 вопросами, пытаются разгадать, что изображено на карточке. Игра наполнена увлекательными фактами и красочными иллюстрациями, что делает процесс игры ещё захватывающим. Отличный выбор для семейных вечеров или уютных посиделок с друзьями. Путешествуя по миру, человек открывает для себя множество интересного! “10 Вопросов: Страны” приглашает вас расширить кругозор в кругу близких и способна бросить вызов даже взрослым! С помощью двух интересных фактов и десяти дихотомических вопросов догадайтесь, какая страна изображена на карточке ведущего. Есть ли у неё выход к морюx Предпочитают ли местные жители есть палочкамиx Эта настолка – отличный вариант для тех, кто хочет собрать за игровым столом все поколения разом так, чтобы всем было интересно и весело!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa 10 вопросов. Страны арт.GG432




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
10 Вопросов
Жанр игры
викторина, развивающая
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 6
Дорожная
да
Среднее время игры, в минутах
15-20 минут
Комплектация
карточки, правила
Материал
бумага, картон
Страна производитель
Китай
Описание
10 Вопросов – это серия образовательных игр для детей, способствующая расширению кругозора, развитию аналитического мышления и формированию навыков анализа. Участники, руководствуясь двумя случайными подсказками, фактами или приметами, а также 10 вопросами, пытаются разгадать, что изображено на карточке. Игра наполнена увлекательными фактами и красочными иллюстрациями, что делает процесс игры ещё захватывающим. Отличный выбор для семейных вечеров или уютных посиделок с друзьями. Путешествуя по миру, человек открывает для себя множество интересного! “10 Вопросов: Страны” приглашает вас расширить кругозор в кругу близких и способна бросить вызов даже взрослым! С помощью двух интересных фактов и десяти дихотомических вопросов догадайтесь, какая страна изображена на карточке ведущего. Есть ли у неё выход к морюx Предпочитают ли местные жители есть палочкамиx Эта настолка – отличный вариант для тех, кто хочет собрать за игровым столом все поколения разом так, чтобы всем было интересно и весело!
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