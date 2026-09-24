Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Материал
картон, пластик, пластилин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
В наличии
Код товара: 679638
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2 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Экивоки
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Комплектация
игровое поле, 150 карт, 5 фишек, фишка-Аквалангист, песочные часы, пластиин, кубик, правила игры
Материал
картон, пластик, пластилин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214
Настольная игра "Экивоки" — это динамичная и увлекательная игра для взрослых, которая позволяет проверить свою эрудицию, фантазию и чувство юмора. Эта игра идеально подходит для вечеринок и дружеских посиделок, предоставляя участникам возможность не только весело провести время, но и лучше узнать друг друга.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Экивоки
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Комплектация
игровое поле, 150 карт, 5 фишек, фишка-Аквалангист, песочные часы, пластиин, кубик, правила игры
Материал
картон, пластик, пластилин
Страна производитель
Китай
Настольная игра "Экивоки" — это динамичная и увлекательная игра для взрослых, которая позволяет проверить свою эрудицию, фантазию и чувство юмора. Эта игра идеально подходит для вечеринок и дружеских посиделок, предоставляя участникам возможность не только весело провести время, но и лучше узнать друг друга.
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Теги товара: для вечеринок
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Теги товара: для вечеринок
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - стоимость товара 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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