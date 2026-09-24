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Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214

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Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 1
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 2
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 3
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 4
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 5
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 6
Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Материал
картон, пластик, пластилин
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 1
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 2
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 3
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 4
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 5
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 6
  • Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214
2 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Экивоки
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Экивоки
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Комплектация
игровое поле, 150 карт, 5 фишек, фишка-Аквалангист, песочные часы, пластиин, кубик, правила игры
Материал
картон, пластик, пластилин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350

Описание товара Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214

Настольная игра "Экивоки" — это динамичная и увлекательная игра для взрослых, которая позволяет проверить свою эрудицию, фантазию и чувство юмора. Эта игра идеально подходит для вечеринок и дружеских посиделок, предоставляя участникам возможность не только весело провести время, но и лучше узнать друг друга.



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Теги товара: для вечеринок

Отзывы о товаре Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214




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Характеристики
Бренд
Экивоки
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Экивоки
Жанр игры
для вечеринки
Возраст от
18 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
40-60 минут
Комплектация
игровое поле, 150 карт, 5 фишек, фишка-Аквалангист, песочные часы, пластиин, кубик, правила игры
Материал
картон, пластик, пластилин
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра "Экивоки" — это динамичная и увлекательная игра для взрослых, которая позволяет проверить свою эрудицию, фантазию и чувство юмора. Эта игра идеально подходит для вечеринок и дружеских посиделок, предоставляя участникам возможность не только весело провести время, но и лучше узнать друг друга.


Смотрите также: Настольные игры


Теги товара: для вечеринок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра Экивоки. С любовью золотая арт.21214 - стоимость товара 2830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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