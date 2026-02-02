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Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708

15 Отзывы
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Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 1
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 2
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 3
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 4
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 5
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 6
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 7
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 8
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 9
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 10
Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 1
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 2
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 3
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 4
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 5
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 6
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 7
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 8
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 9
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 10
  • Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679508
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350

Описание товара Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708

Журчащие реки, окрестные вековые леса, колышущиеся на ветру пшеничные поля и то тут, то там мелькающие милые деревушки – это и есть сельская идиллия!. Видеоигра от небольшой студии-разработчика Toukana Interactive будоражит игровое сообщество с момента своего выхода в марте 2021 года и уже успела завоевать множество престижных наград. Спустя всего два года, немецкие гейм-дизайнеры Михаэль Пальм и Лукас Зак превращают популярную строительную стратегию и головоломку в семейную игру для детей и взрослых «Dorfromantik: Сельская Идиллия» (Dorfromantik: The Board Game). В настольной игре «Dorfromantik: Сельская Идиллия от одного до шести игроков вместе выкладывают шестиугольные плитки, создавая уникальный ландшафт местности и стараясь выполнить все потребности населения одновременно прокладывая как можно более длинную железнодорожную линию и реку. Чем лучше игроки справятся с этой задачей, тем больше очков они смогут набрать в итоге. В ходе кампании, которую можно переигрывать, заработанные очки можно использовать для разблокировки новых плиток, спрятанных в специальных коробочках. Они ставят перед игроками новые дополнительные задачи и позволяют подниматься все выше и выше.

Отзывы о товаре Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708

Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная и простая игра, и главное без соревновательства. Сделано все очень качественно. Но простовато за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, товар пришёл хорошо упакован, в идеальном состоянии. Ещё не открывали, купили на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пришло очень хорошо упаковано. Доставка быстрая. Все целое, аккуратное.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная расслабляющая игра. Даже лучше цифровой версии
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
На гранях коробки плёнка имела затяжки и волны/морщины на дне коробки. Сама коробка в отличном состоянии за исключением немного вогнутой верхней стороны. Полиграфия и компоненты выполнены качественно, рисовка приятная глазу. В коробке находится пластиковый \"органайзер\". Компоненты для отдельных частей кампании разложены по коробочкам. Игра локализована, русский язык. Приобретением игры доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлено вовремя, все в целости, упаковано надежно. Игра понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано было очень хорошо ничего не помялось,качество печати тоже отличное,все плотное,реьенку понравилось спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Полина З.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная и непредсказуемая. Тренирует внимательность, усидчивость и воображение. Ребёнку понравилось, насколько вечеров подряд вручаем подарки зверятам)
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра,яркая, красочная,интересная, как в детстве. Дети играют с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра,как для одного,так и для компании до 6 человек,я знал что покупаю,смысл тут писать отзыв,если в настолках вы не шарите,всё равно стоит попробовать,это медитативное,градостроительство),чисто расслабиться,качество на высоте,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, можно играть одному, можно в компании. Игра по ехала в срок, упаковка надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень увлекательная и интересная игра! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Карина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали игру ,и не пожалели Качество фигурок на 1000% Играли всю ночь ,очень интересная и увлекательная игра !!! Не прогадали с покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая игра, порадовали деревянные компоненты. Отличное пополнение домашней коллекции
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Кофман Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Игра прикольная) вчера играли всей семьей, понравилось даже родителям, особенно отсылки на картах Милые деревянные гномики покорили сердце племянницы



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Описание
Журчащие реки, окрестные вековые леса, колышущиеся на ветру пшеничные поля и то тут, то там мелькающие милые деревушки – это и есть сельская идиллия!. Видеоигра от небольшой студии-разработчика Toukana Interactive будоражит игровое сообщество с момента своего выхода в марте 2021 года и уже успела завоевать множество престижных наград. Спустя всего два года, немецкие гейм-дизайнеры Михаэль Пальм и Лукас Зак превращают популярную строительную стратегию и головоломку в семейную игру для детей и взрослых «Dorfromantik: Сельская Идиллия» (Dorfromantik: The Board Game). В настольной игре «Dorfromantik: Сельская Идиллия от одного до шести игроков вместе выкладывают шестиугольные плитки, создавая уникальный ландшафт местности и стараясь выполнить все потребности населения одновременно прокладывая как можно более длинную железнодорожную линию и реку. Чем лучше игроки справятся с этой задачей, тем больше очков они смогут набрать в итоге. В ходе кампании, которую можно переигрывать, заработанные очки можно использовать для разблокировки новых плиток, спрятанных в специальных коробочках. Они ставят перед игроками новые дополнительные задачи и позволяют подниматься все выше и выше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень интересная и простая игра, и главное без соревновательства. Сделано все очень качественно. Но простовато за такую цену.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу, товар пришёл хорошо упакован, в идеальном состоянии. Ещё не открывали, купили на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Пришло очень хорошо упаковано. Доставка быстрая. Все целое, аккуратное.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Приятная расслабляющая игра. Даже лучше цифровой версии
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
На гранях коробки плёнка имела затяжки и волны/морщины на дне коробки. Сама коробка в отличном состоянии за исключением немного вогнутой верхней стороны. Полиграфия и компоненты выполнены качественно, рисовка приятная глазу. В коробке находится пластиковый \"органайзер\". Компоненты для отдельных частей кампании разложены по коробочкам. Игра локализована, русский язык. Приобретением игры доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Вера С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлено вовремя, все в целости, упаковано надежно. Игра понравилась.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковано было очень хорошо ничего не помялось,качество печати тоже отличное,все плотное,реьенку понравилось спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Полина З.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная и непредсказуемая. Тренирует внимательность, усидчивость и воображение. Ребёнку понравилось, насколько вечеров подряд вручаем подарки зверятам)
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра,яркая, красочная,интересная, как в детстве. Дети играют с удовольствием.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра,как для одного,так и для компании до 6 человек,я знал что покупаю,смысл тут писать отзыв,если в настолках вы не шарите,всё равно стоит попробовать,это медитативное,градостроительство),чисто расслабиться,качество на высоте,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классная игра, можно играть одному, можно в компании. Игра по ехала в срок, упаковка надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2024
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень увлекательная и интересная игра! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Карина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказали игру ,и не пожалели Качество фигурок на 1000% Играли всю ночь ,очень интересная и увлекательная игра !!! Не прогадали с покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2024
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая игра, порадовали деревянные компоненты. Отличное пополнение домашней коллекции
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Кофман Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Игра прикольная) вчера играли всей семьей, понравилось даже родителям, особенно отсылки на картах Милые деревянные гномики покорили сердце племянницы


Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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