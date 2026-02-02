Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708
Журчащие реки, окрестные вековые леса, колышущиеся на ветру пшеничные поля и то тут, то там мелькающие милые деревушки – это и есть сельская идиллия!. Видеоигра от небольшой студии-разработчика Toukana Interactive будоражит игровое сообщество с момента своего выхода в марте 2021 года и уже успела завоевать множество престижных наград. Спустя всего два года, немецкие гейм-дизайнеры Михаэль Пальм и Лукас Зак превращают популярную строительную стратегию и головоломку в семейную игру для детей и взрослых «Dorfromantik: Сельская Идиллия» (Dorfromantik: The Board Game). В настольной игре «Dorfromantik: Сельская Идиллия от одного до шести игроков вместе выкладывают шестиугольные плитки, создавая уникальный ландшафт местности и стараясь выполнить все потребности населения одновременно прокладывая как можно более длинную железнодорожную линию и реку. Чем лучше игроки справятся с этой задачей, тем больше очков они смогут набрать в итоге. В ходе кампании, которую можно переигрывать, заработанные очки можно использовать для разблокировки новых плиток, спрятанных в специальных коробочках. Они ставят перед игроками новые дополнительные задачи и позволяют подниматься все выше и выше.
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Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная и простая игра, и главное без соревновательства. Сделано все очень качественно. Но простовато за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, товар пришёл хорошо упакован, в идеальном состоянии. Ещё не открывали, купили на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пришло очень хорошо упаковано. Доставка быстрая. Все целое, аккуратное.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная расслабляющая игра. Даже лучше цифровой версии
Достоинства:
Комментарий:
На гранях коробки плёнка имела затяжки и волны/морщины на дне коробки. Сама коробка в отличном состоянии за исключением немного вогнутой верхней стороны. Полиграфия и компоненты выполнены качественно, рисовка приятная глазу. В коробке находится пластиковый \"органайзер\". Компоненты для отдельных частей кампании разложены по коробочкам. Игра локализована, русский язык. Приобретением игры доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено вовремя, все в целости, упаковано надежно. Игра понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано было очень хорошо ничего не помялось,качество печати тоже отличное,все плотное,реьенку понравилось спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная и непредсказуемая. Тренирует внимательность, усидчивость и воображение. Ребёнку понравилось, насколько вечеров подряд вручаем подарки зверятам)
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра,яркая, красочная,интересная, как в детстве. Дети играют с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра,как для одного,так и для компании до 6 человек,я знал что покупаю,смысл тут писать отзыв,если в настолках вы не шарите,всё равно стоит попробовать,это медитативное,градостроительство),чисто расслабиться,качество на высоте,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, можно играть одному, можно в компании. Игра по ехала в срок, упаковка надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень увлекательная и интересная игра! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Заказали игру ,и не пожалели Качество фигурок на 1000% Играли всю ночь ,очень интересная и увлекательная игра !!! Не прогадали с покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра, порадовали деревянные компоненты. Отличное пополнение домашней коллекции
Достоинства:
Комментарий:
Игра прикольная) вчера играли всей семьей, понравилось даже родителям, особенно отсылки на картах Милые деревянные гномики покорили сердце племянницы
Отзывы о товаре Настольная игра Dorfromantik: Сельская идиллия арт.8708
Достоинства:
Комментарий:
Очень интересная и простая игра, и главное без соревновательства. Сделано все очень качественно. Но простовато за такую цену.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, товар пришёл хорошо упакован, в идеальном состоянии. Ещё не открывали, купили на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Пришло очень хорошо упаковано. Доставка быстрая. Все целое, аккуратное.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная расслабляющая игра. Даже лучше цифровой версии
Достоинства:
Комментарий:
На гранях коробки плёнка имела затяжки и волны/морщины на дне коробки. Сама коробка в отличном состоянии за исключением немного вогнутой верхней стороны. Полиграфия и компоненты выполнены качественно, рисовка приятная глазу. В коробке находится пластиковый \"органайзер\". Компоненты для отдельных частей кампании разложены по коробочкам. Игра локализована, русский язык. Приобретением игры доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Доставлено вовремя, все в целости, упаковано надежно. Игра понравилась.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано было очень хорошо ничего не помялось,качество печати тоже отличное,все плотное,реьенку понравилось спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Игра интересная и непредсказуемая. Тренирует внимательность, усидчивость и воображение. Ребёнку понравилось, насколько вечеров подряд вручаем подарки зверятам)
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра,яркая, красочная,интересная, как в детстве. Дети играют с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
отличная игра,как для одного,так и для компании до 6 человек,я знал что покупаю,смысл тут писать отзыв,если в настолках вы не шарите,всё равно стоит попробовать,это медитативное,градостроительство),чисто расслабиться,качество на высоте,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классная игра, можно играть одному, можно в компании. Игра по ехала в срок, упаковка надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень увлекательная и интересная игра! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Заказали игру ,и не пожалели Качество фигурок на 1000% Играли всю ночь ,очень интересная и увлекательная игра !!! Не прогадали с покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая игра, порадовали деревянные компоненты. Отличное пополнение домашней коллекции
Достоинства:
Комментарий:
Игра прикольная) вчера играли всей семьей, понравилось даже родителям, особенно отсылки на картах Милые деревянные гномики покорили сердце племянницы