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Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble купить с доставкой в Москве
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Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble

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Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 2
Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 3
Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 4
Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 5
Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 1
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 2
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 3
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 4
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 5
  • Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
15 530 руб.  22 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679371
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х47х15
Вес, кг.
7.3

Описание товара Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble

Электрический конвектор серии Brilliant Marble не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов. Нагревательный элемент HEDGHEHOG позволяет увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25%. Повышенная безопасность, наличие востребованных функций и технологичных возможностей делают конвектор Brilliant Marble незаменимым предметом в квартире или в доме.

Отзывы о товаре Конвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, документация, упаковка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.2
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
20 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический конвектор серии Brilliant Marble не просто бытовой помощник в обогреве помещения. Благодаря современному дизайну передней противоударной панели из стеклокерамики, прибор превращается в арт-объект, сочетающий в себе непревзойденный стиль и эффективность. Инверторный блок управления нового поколения digital INVERTER обеспечивает экономию электроэнергии в 3 раза. Инверторный блок управления конвектора, измеряя температуру специальным высокочувствительным датчиком, плавно изменяет мощность нагревательного элемента не только в зависимости от текущей температуры, но и от скорости её изменения. Датчик реагирует на температурные изменения с точностью до 0,1°С. Для поддержания установленной температуры нагревательному элементу не нужно периодически включаться на полную мощность и выключаться. Достаточно постоянного небольшого потребления электроэнергии. С помощью встроенного модуля WI-FI и специального приложения можно объединить в инверторную систему отопления и управлять из любой точки мира неограниченным количеством конвекторов. Нагревательный элемент HEDGHEHOG позволяет увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25%. Повышенная безопасность, наличие востребованных функций и технологичных возможностей делают конвектор Brilliant Marble незаменимым предметом в квартире или в доме.
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Отзывы


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