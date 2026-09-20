Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678613
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
чехол, аудиокабель, переходник на 6.3 мм, дополнительный аудиокабель, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Длина кабеля, м
1.8
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 900 PRO X
Наушники Beyerdynamic — это высококачественное аудио-устройство, созданное для настоящих ценителей звука. Эта модель выполнена в строгом черном цвете и отличается эргономичным дизайном накладного типа, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники полностью оправдывают ожидания пользователей за счет отличного звучания и надежности.
Проводное подключение гарантирует стабильную передачу звука без потерь, а длина кабеля 1,8 метра обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться музыкой в разных ситуациях. Сопротивление в 48? способствует чистоте и ясности звука, обеспечивая детализированное воспроизведение аудио на уровне, который по достоинству оценят настоящие аудиофилы.
Бренд Beyerdynamic известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и этот продукт — не исключение. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное устройство для прослушивания музыки или работы с аудио.
чехол, аудиокабель, переходник на 6.3 мм, дополнительный аудиокабель, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Длина кабеля, м
1.8
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Beyerdynamic — это высококачественное аудио-устройство, созданное для настоящих ценителей звука. Эта модель выполнена в строгом черном цвете и отличается эргономичным дизайном накладного типа, что обеспечивает комфорт при длительном использовании. Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники полностью оправдывают ожидания пользователей за счет отличного звучания и надежности.
Проводное подключение гарантирует стабильную передачу звука без потерь, а длина кабеля 1,8 метра обеспечивает свободу движений, позволяя наслаждаться музыкой в разных ситуациях. Сопротивление в 48? способствует чистоте и ясности звука, обеспечивая детализированное воспроизведение аудио на уровне, который по достоинству оценят настоящие аудиофилы.
Бренд Beyerdynamic известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и этот продукт — не исключение. Эти наушники станут отличным выбором для тех, кто ищет надежное и качественное устройство для прослушивания музыки или работы с аудио.
Наушники Beyerdynamic DT 900 PRO X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic DT 900 PRO X