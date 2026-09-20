Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс-зонт
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675538
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Описание товара Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной
Софтбокс-зонт Godox S85T представляет собой быстроскладной софтбокс, который станет незаменимым помощником для фотографов и видеографов. Особенностью данного продукта является его быстроскладной механизм. Благодаря этому, софтбокс можно быстро и легко установить на любую стойку или штатив. Это позволяет сэкономить время на подготовку к съемке и обеспечивает удобство использования. Софтбокс Godox S85T подходит для использования с различными моделями вспышек и осветителей. В целом, софтбокс-зонт Godox S85T - это надежный и функциональный инструмент для профессиональных фотографов и видеографов, который поможет создать качественные и яркие фотографии и видео.
Софтбокс-зонт Godox S85T представляет собой быстроскладной софтбокс, который станет незаменимым помощником для фотографов и видеографов. Особенностью данного продукта является его быстроскладной механизм. Благодаря этому, софтбокс можно быстро и легко установить на любую стойку или штатив. Это позволяет сэкономить время на подготовку к съемке и обеспечивает удобство использования. Софтбокс Godox S85T подходит для использования с различными моделями вспышек и осветителей. В целом, софтбокс-зонт Godox S85T - это надежный и функциональный инструмент для профессиональных фотографов и видеографов, который поможет создать качественные и яркие фотографии и видео.
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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