Top.Mail.Ru
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 1
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 2
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 3
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 4
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 5
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 6
Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс-зонт
Байонет
Bowens
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 1
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 2
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 3
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 4
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 5
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 6
  • Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675538
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
85x55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х16х16
Вес, кг.
1.2

Описание товара Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной

Софтбокс-зонт Godox S85T представляет собой быстроскладной софтбокс, который станет незаменимым помощником для фотографов и видеографов. Особенностью данного продукта является его быстроскладной механизм. Благодаря этому, софтбокс можно быстро и легко установить на любую стойку или штатив. Это позволяет сэкономить время на подготовку к съемке и обеспечивает удобство использования. Софтбокс Godox S85T подходит для использования с различными моделями вспышек и осветителей. В целом, софтбокс-зонт Godox S85T - это надежный и функциональный инструмент для профессиональных фотографов и видеографов, который поможет создать качественные и яркие фотографии и видео.

Отзывы о товаре Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
85x55
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс-зонт Godox S85T представляет собой быстроскладной софтбокс, который станет незаменимым помощником для фотографов и видеографов. Особенностью данного продукта является его быстроскладной механизм. Благодаря этому, софтбокс можно быстро и легко установить на любую стойку или штатив. Это позволяет сэкономить время на подготовку к съемке и обеспечивает удобство использования. Софтбокс Godox S85T подходит для использования с различными моделями вспышек и осветителей. В целом, софтбокс-зонт Godox S85T - это надежный и функциональный инструмент для профессиональных фотографов и видеографов, который поможет создать качественные и яркие фотографии и видео.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс-зонт Godox S85T быстроскладной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...