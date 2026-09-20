Софтбокс-зонт Godox S65T быстроскладной
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс-зонт
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х16х16
Вес, кг.
1
Описание товара Софтбокс-зонт Godox S65T быстроскладной
Софтбокс-зонт Godox S65T - быстроскладной софтбокс зонтичного типа диаметром 65 см для создания мягкого равномерного освещения при портретной или предметной съемке. Благодаря небольшому весу и простоте сборки S65T подходит для применения в студийных и выездных условиях. Компактный софтбокс-зонт совместим с источниками постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Быстроскладной софтбокс Godox ST, предназначенный для фотографов и видеографов, будет удобен при работе даже в небольших пространствах благодаря небольшой глубине.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбокс-зонт
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65x30
Страна производитель
Китай
Софтбокс-зонт Godox S65T - быстроскладной софтбокс зонтичного типа диаметром 65 см для создания мягкого равномерного освещения при портретной или предметной съемке. Благодаря небольшому весу и простоте сборки S65T подходит для применения в студийных и выездных условиях. Компактный софтбокс-зонт совместим с источниками постоянного и импульсного света с байонетом Bowens. Быстроскладной софтбокс Godox ST, предназначенный для фотографов и видеографов, будет удобен при работе даже в небольших пространствах благодаря небольшой глубине.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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