Top.Mail.Ru
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 1
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 2
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 3
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 1
  • Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 2
  • Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 3
  • Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675535
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
сферическая
Габаритные размеры, см
33х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х1
Вес, г.
100

Описание товара Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50

Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 предназначен для использования со светодиодными панелями Godox FH50Bi и FH50R. Софтбокс сферический Godox FP50 создает мягкое всенаправленное освещение, распространяя свет во всех направлениях, создавая естественный свет. Софтбокс сферический Godox FP50 в сочетании с панелями Godox серии FH имеет очень низкий профиль , что делает его идеальным для использования в ограниченном пространстве.

Отзывы о товаре Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
сферическая
Габаритные размеры, см
33х30
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 предназначен для использования со светодиодными панелями Godox FH50Bi и FH50R. Софтбокс сферический Godox FP50 создает мягкое всенаправленное освещение, распространяя свет во всех направлениях, создавая естественный свет. Софтбокс сферический Godox FP50 в сочетании с панелями Godox серии FH имеет очень низкий профиль , что делает его идеальным для использования в ограниченном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...