Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675535
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
сферическая
Габаритные размеры, см
33х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х1
Вес, г.
100
Описание товара Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 предназначен для использования со светодиодными панелями Godox FH50Bi и FH50R. Софтбокс сферический Godox FP50 создает мягкое всенаправленное освещение, распространяя свет во всех направлениях, создавая естественный свет. Софтбокс сферический Godox FP50 в сочетании с панелями Godox серии FH имеет очень низкий профиль , что делает его идеальным для использования в ограниченном пространстве.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
сферическая
Габаритные размеры, см
33х30
Страна производитель
Китай
Софтбокс сферический Godox FP50 для FH50 предназначен для использования со светодиодными панелями Godox FH50Bi и FH50R. Софтбокс сферический Godox FP50 создает мягкое всенаправленное освещение, распространяя свет во всех направлениях, создавая естественный свет. Софтбокс сферический Godox FP50 в сочетании с панелями Godox серии FH имеет очень низкий профиль , что делает его идеальным для использования в ограниченном пространстве.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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