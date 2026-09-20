Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675524
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
30х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х5
Вес, г.
400
Описание товара Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадратная
Габаритные размеры, см
30х30
Страна производитель
Китай
Софтбокс Godox FS50 с сотами для FH50 с сотами предназначен для использования с гибкими светодиодными FH50BiиFH50R. Софтбокс рассеивает свет от отдельных светодиодов на панели, чтобы минимизировать количество горячих точек и обеспечить более приятное качество света. Данный софтбокс поставляется со съемными сотами. Соты позволяют сконцентрировать свет, уменьшая его рассеивание, и дают возможность управления световым пятном, контролируя распределение света на объект съемки или фон.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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