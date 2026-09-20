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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony купить с доставкой в Москве
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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony

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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 1
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 2
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 3
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 4
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 5
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 6
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 7
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 8
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 9
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 10
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 1
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 2
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 3
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 4
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 5
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 6
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 7
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 8
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 9
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 10
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675488
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
95х62х49
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony

Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S позволяет синхронизировать фотокамеру Sony и вспышки Godox, имеющие встроенную систему Godox 2.4G X. С помощью XproII S можно настроить параметры и запустить дистанционно группу из студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек. Синхронизатор может использоваться с различными моделями фотокамер Sony (с режимом TTL), а также с камерами, снабженными гнездом PC для синхронизации. Наряду с пультом-радиосинхронизатором Godox XproII L для Leica, Godox XproII S для Sony пополнил линейку Godox XproII, в которую также входят обновленные пульты-радиосинхронизаторы для фотоаппаратов Canon, Nikon, Fuji и Olympus.

Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S для Sony




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
95х62х49
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII S позволяет синхронизировать фотокамеру Sony и вспышки Godox, имеющие встроенную систему Godox 2.4G X. С помощью XproII S можно настроить параметры и запустить дистанционно группу из студийных, аккумуляторных или накамерных вспышек. Синхронизатор может использоваться с различными моделями фотокамер Sony (с режимом TTL), а также с камерами, снабженными гнездом PC для синхронизации. Наряду с пультом-радиосинхронизатором Godox XproII L для Leica, Godox XproII S для Sony пополнил линейку Godox XproII, в которую также входят обновленные пульты-радиосинхронизаторы для фотоаппаратов Canon, Nikon, Fuji и Olympus.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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