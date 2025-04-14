Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm
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Характеристики
Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm
Синхронизаторы Godox — это надежное и универсальное устройство для управления вспышками, которое идеально подходит как для студийной, так и для выездной съемки. Весом всего 93 грамма, эти синхронизаторы легкие и удобные в использовании, что делает их отличным выбором для фотографов, которым важна мобильность. Устройство работает от двух батареек типа AAA, что обеспечивает его автономность и легкость в замене источника питания. Одной из ключевых особенностей синхронизаторов Godox является поддержка ручного режима вспышки, что позволяет фотографу полное управление освещением для создания желаемого эффекта. Совместимость с накамерными и студийными вспышками делает эти синхронизаторы универсальным инструментом, способным работать в различных условиях съемки. Наличие функции TTL автовспышки упрощает процесс настройки света, автоматически подстраиваясь под условия съемки и обеспечивая высокое качество фотографий. Бренд Godox славится надежной техникой, и эти синхронизаторы — не исключение. Они подойдут как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов, стремящихся повысить свой уровень в искусстве фотографии.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличное устройство, взял в для работы в паре с X1R-C. С EOS6D Mk2 и родной Speedlite 580ex II поддерживает все режимы, как будто вспышка стоит на горячем башмаке.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Немного хлипковато колесико, для интенсивной работы лучше выбрать Pro-вариант. Это компактнее, дешевле, и есть сквозной башмак - то что надо, для любителя-энтузиаста :)
Достоинства:
Комментарий:
всё хороша даже после месяца использования
Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm
Достоинства:
Комментарий:
Отличное устройство, взял в для работы в паре с X1R-C. С EOS6D Mk2 и родной Speedlite 580ex II поддерживает все режимы, как будто вспышка стоит на горячем башмаке.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает. Немного хлипковато колесико, для интенсивной работы лучше выбрать Pro-вариант. Это компактнее, дешевле, и есть сквозной башмак - то что надо, для любителя-энтузиаста :)
Достоинства:
Комментарий:
всё хороша даже после месяца использования