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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm купить с доставкой в Москве
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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm

3 Отзывы
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Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 1
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 2
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 3
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 4
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 5
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 6
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 7
Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 1
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 2
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 3
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 4
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 5
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 6
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 7
  • Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675486
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
95х62х49
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
265

Описание товара Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm

Синхронизаторы Godox — это надежное и универсальное устройство для управления вспышками, которое идеально подходит как для студийной, так и для выездной съемки. Весом всего 93 грамма, эти синхронизаторы легкие и удобные в использовании, что делает их отличным выбором для фотографов, которым важна мобильность. Устройство работает от двух батареек типа AAA, что обеспечивает его автономность и легкость в замене источника питания. Одной из ключевых особенностей синхронизаторов Godox является поддержка ручного режима вспышки, что позволяет фотографу полное управление освещением для создания желаемого эффекта. Совместимость с накамерными и студийными вспышками делает эти синхронизаторы универсальным инструментом, способным работать в различных условиях съемки. Наличие функции TTL автовспышки упрощает процесс настройки света, автоматически подстраиваясь под условия съемки и обеспечивая высокое качество фотографий. Бренд Godox славится надежной техникой, и эти синхронизаторы — не исключение. Они подойдут как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов, стремящихся повысить свой уровень в искусстве фотографии.

Отзывы о товаре Пульт-радиосинхронизатор Godox XproII F для Fujifilm

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство, взял в для работы в паре с X1R-C. С EOS6D Mk2 и родной Speedlite 580ex II поддерживает все режимы, как будто вспышка стоит на горячем башмаке.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Немного хлипковато колесико, для интенсивной работы лучше выбрать Pro-вариант. Это компактнее, дешевле, и есть сквозной башмак - то что надо, для любителя-энтузиаста :)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё хороша даже после месяца использования



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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульт-радиосинхронизатор
TTL автовспышка
Да
Габаритные размеры, мм
95х62х49
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Синхронизация с накамерными вспышками
Да
Синхронизация со студийными вспышками
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Синхронизаторы Godox — это надежное и универсальное устройство для управления вспышками, которое идеально подходит как для студийной, так и для выездной съемки. Весом всего 93 грамма, эти синхронизаторы легкие и удобные в использовании, что делает их отличным выбором для фотографов, которым важна мобильность. Устройство работает от двух батареек типа AAA, что обеспечивает его автономность и легкость в замене источника питания. Одной из ключевых особенностей синхронизаторов Godox является поддержка ручного режима вспышки, что позволяет фотографу полное управление освещением для создания желаемого эффекта. Совместимость с накамерными и студийными вспышками делает эти синхронизаторы универсальным инструментом, способным работать в различных условиях съемки. Наличие функции TTL автовспышки упрощает процесс настройки света, автоматически подстраиваясь под условия съемки и обеспечивая высокое качество фотографий. Бренд Godox славится надежной техникой, и эти синхронизаторы — не исключение. Они подойдут как для профессиональных фотографов, так и для энтузиастов, стремящихся повысить свой уровень в искусстве фотографии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное устройство, взял в для работы в паре с X1R-C. С EOS6D Mk2 и родной Speedlite 580ex II поддерживает все режимы, как будто вспышка стоит на горячем башмаке.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает. Немного хлипковато колесико, для интенсивной работы лучше выбрать Pro-вариант. Это компактнее, дешевле, и есть сквозной башмак - то что надо, для любителя-энтузиаста :)
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё хороша даже после месяца использования


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