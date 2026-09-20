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Характеристики
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675480
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Описание товара Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме rgb и многое другое. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме rgb и многое другое. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
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