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Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II купить с доставкой в Москве
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Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II

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Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II - фото 1
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт дистанционного управления
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II - фото 1
  • Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675480
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Габаритные размеры, мм
55х133х10
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х6х3
Вес, г.
100

Описание товара Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II

Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме rgb и многое другое. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).

Отзывы о товаре Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Пульт дистанционного управления
Габаритные размеры, мм
55х133х10
Источник питания
2хААА
Ручной режим вспышки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9II служит для беспроводной настройки параметров RGB-осветителей Godox. С помощью пульта ДУ можно управлять яркостью светового потока, цветовой температурой, запускать различные режимы световых спецэффектов, задавать цвет в режиме rgb и многое другое. Пульт ДУ работает на частоте 2.4 ГГц и способен управлять параметрами осветителя на расстоянии до 100 метров. Пульт поддерживает 32 канала, 16 групп и объединяется в 99 ID для организации сложных световых схем, а также для устранения помех от других аналогичных систем радиоуправления. Питается от 2-х батареек типа AAA (приобретаются отдельно).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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