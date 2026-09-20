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Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO купить с доставкой в Москве
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Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO

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Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 1
Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 2
Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 3
Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 4
Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пульт GreenBean
  • Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 1
  • Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 2
  • Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 3
  • Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 4
  • Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675478
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Пульт GreenBean
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х22
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO

Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO (контроллер DMX) служит для дистанционного проводного и беспроводного управления осветительными приборами и другим сценическим оборудованием с модулем управления по протоколу DMX 512.

Отзывы о товаре Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Пульт GreenBean
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт GreenBean DMX Control 512 PRO (контроллер DMX) служит для дистанционного проводного и беспроводного управления осветительными приборами и другим сценическим оборудованием с модулем управления по протоколу DMX 512.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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