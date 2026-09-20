Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26°
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675476
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
58.5х32.5х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х32х28
Вес, кг.
11.3
Описание товара Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26°
Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° служит для формирования ровного, четкого и яркого пучка света от студийных осветителей с байонетом Bowens. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 3 масок GOBO с держателем. Цветные фильтры и ирисовая диафрагма приобретаются дополнительно. Свет, проходящий сквозь проекционную насадку и аксессуары, создаст творческое настроение на съемочной площадке, театральной сцене, фэшн подиуме и т.д.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Байонет
есть
Габаритные размеры, см
58.5х32.5х30
Страна производитель
Китай
Проекционная насадка Godox VSA-26K с линзой 26° служит для формирования ровного, четкого и яркого пучка света от студийных осветителей с байонетом Bowens. В комплект к насадке идут аксессуары для модификации светового потока – набор из 3 масок GOBO с держателем. Цветные фильтры и ирисовая диафрагма приобретаются дополнительно. Свет, проходящий сквозь проекционную насадку и аксессуары, создаст творческое настроение на съемочной площадке, театральной сцене, фэшн подиуме и т.д.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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