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Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект купить с доставкой в Москве
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Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 1
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 2
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 3
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 4
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 5
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 6
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 7
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 8
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 9
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 10
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 11
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 12
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 13
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 14
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 15
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 16
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 17
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 18
  • Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675472
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Габаритные размеры, см
17.2х14.2х10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
300

Описание товара Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект

Проекционная насадка Godox AK-R21 создана для установки на компактных вспышках Godox, и позволяет проецировать различные рисунки на объект или фон съемки. В комплект входит полный набор аксессуаров, включающих в себя объектив Godox AK-R27, адаптер Godox AK-R28 для круглой головки, держатель слайдов Godox AK-R26, два демонстрационных слайда и чехол для хранения. Таким образом проекционная насадка готова к работе «из коробки». Благодаря дополнительно приобретаемым проекционным объективам и слайдам, вспышки приобретают еще больше возможностей для креатива фотографа.

Отзывы о товаре Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Проекционная насадка
Габаритные размеры, см
17.2х14.2х10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Проекционная насадка Godox AK-R21 создана для установки на компактных вспышках Godox, и позволяет проецировать различные рисунки на объект или фон съемки. В комплект входит полный набор аксессуаров, включающих в себя объектив Godox AK-R27, адаптер Godox AK-R28 для круглой головки, держатель слайдов Godox AK-R26, два демонстрационных слайда и чехол для хранения. Таким образом проекционная насадка готова к работе «из коробки». Благодаря дополнительно приобретаемым проекционным объективам и слайдам, вспышки приобретают еще больше возможностей для креатива фотографа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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