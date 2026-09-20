Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект
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Характеристики
Тип товара
Проекционная насадка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675472
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Габаритные размеры, см
17.2х14.2х10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
300
Описание товара Проекционная насадка Godox AK-R21 комплект
Проекционная насадка Godox AK-R21 создана для установки на компактных вспышках Godox, и позволяет проецировать различные рисунки на объект или фон съемки. В комплект входит полный набор аксессуаров, включающих в себя объектив Godox AK-R27, адаптер Godox AK-R28 для круглой головки, держатель слайдов Godox AK-R26, два демонстрационных слайда и чехол для хранения. Таким образом проекционная насадка готова к работе «из коробки». Благодаря дополнительно приобретаемым проекционным объективам и слайдам, вспышки приобретают еще больше возможностей для креатива фотографа.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Проекционная насадка
Габаритные размеры, см
17.2х14.2х10.8
Страна производитель
Китай
Проекционная насадка Godox AK-R21 создана для установки на компактных вспышках Godox, и позволяет проецировать различные рисунки на объект или фон съемки. В комплект входит полный набор аксессуаров, включающих в себя объектив Godox AK-R27, адаптер Godox AK-R28 для круглой головки, держатель слайдов Godox AK-R26, два демонстрационных слайда и чехол для хранения. Таким образом проекционная насадка готова к работе «из коробки». Благодаря дополнительно приобретаемым проекционным объективам и слайдам, вспышки приобретают еще больше возможностей для креатива фотографа.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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