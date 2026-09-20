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Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM купить с доставкой в Москве
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Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM

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Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM - фото 1
Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка наклонная
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х18х174
  • Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM - фото 1
  • Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675447
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка наклонная
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х18х174
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.74х0.19х0.16
Вес, кг.
8.2

Описание товара Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM

Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM изготовлена из прочной стали с черным покрытием и может выдерживать нагрузку до 40 кг в сложенном состоянии и до 10 кг при полном выдвижении. Усиленная установочная пластина предназначена для установки перекладины на стойки Overhead или с помощью головки 4,5(KCP-450), которые обеспечивают плотную фиксацию и позволяют регулировать угол наклона стрелы. На заднем конце перекладины приварен сверхпрочный стальной крюк для подвешивания противовеса.

Отзывы о товаре Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM




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Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Стойка наклонная
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
40
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
17х18х174
Страна производитель
Китай
Описание
Перекладина KUPO KCP-648 JUNIOR BOOM ARM изготовлена из прочной стали с черным покрытием и может выдерживать нагрузку до 40 кг в сложенном состоянии и до 10 кг при полном выдвижении. Усиленная установочная пластина предназначена для установки перекладины на стойки Overhead или с помощью головки 4,5(KCP-450), которые обеспечивают плотную фиксацию и позволяют регулировать угол наклона стрелы. На заднем конце перекладины приварен сверхпрочный стальной крюк для подвешивания противовеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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