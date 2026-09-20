Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодная панель с лирой и шторками, кабель питания, рассеивающий фильтр, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
500
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодная панель с лирой и шторками, кабель питания, рассеивающий фильтр, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
500
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
72х37.5х12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х70х27
Вес, кг.
18.2
Описание товара Осветитель светодиодный GreenBean DayLight PRO 500
GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
светодиодная панель с лирой и шторками, кабель питания, рассеивающий фильтр, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
500
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-6500K
Габаритные размеры, см
72х37.5х12
Страна производитель
Китай
GreenBean DayLight PRO 500 - мощная Bi-color светодиодная панель с современными яркими SMD светодиодами с высоким уровнем цветопередачи CRI более 97. Регулировка цветовой температуры от 2700K до 6500K позволит согласовать параметры освещения с другими источниками света на площадке. Встроенные динамические спецэффекты будут полезны для различных сценариев освещения в кино- или видеосъемке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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