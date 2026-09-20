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Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый

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Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 7
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 8
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 9
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 10
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 11
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 12
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 13
Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675432
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
35.4х20.1х37.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х26х26
Вес, кг.
9.2

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый

Светодиодный осветитель RGB Godox SZ300R может использоваться для освещения с заданной цветовой температурой при видео или фотосъемке, а также для создания различных цветных световых эффектов в студийных и выездных съемках.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
35.4х20.1х37.8
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный осветитель RGB Godox SZ300R может использоваться для освещения с заданной цветовой температурой при видео или фотосъемке, а также для создания различных цветных световых эффектов в студийных и выездных съемках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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