Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый
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Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675432
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
35.4х20.1х37.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х26х26
Вес, кг.
9.2
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ300R фокусируемый
Светодиодный осветитель RGB Godox SZ300R может использоваться для освещения с заданной цветовой температурой при видео или фотосъемке, а также для создания различных цветных световых эффектов в студийных и выездных съемках.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Байонет
есть
Цветовая температура
2500K~10000K
Габаритные размеры, см
35.4х20.1х37.8
Страна производитель
Китай
Светодиодный осветитель RGB Godox SZ300R может использоваться для освещения с заданной цветовой температурой при видео или фотосъемке, а также для создания различных цветных световых эффектов в студийных и выездных съемках.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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