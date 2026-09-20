Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675429
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
35.7х30.5х7.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х12
Вес, кг.
3.3
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDX50Bi
Godox LDX50Bi – биколорный светодиодный осветитель серии LDX, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фотои видеоконтента. LDX50Bi является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (30х22.5 см) и различных возможностей питания. За счет быстросъемных рассеивателей возможно создание освещения разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель светодиодный Godox LDX50Bi, рассеиватель 2 шт, сетевой адаптер, стяжка для адаптера, кабель питания, стальной тросик, сумка CB80, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
65
Цветовая температура
2800-6500К
Габаритные размеры, см
35.7х30.5х7.5
Страна производитель
Китай
Godox LDX50Bi – биколорный светодиодный осветитель серии LDX, предназначенный для создания освещения сцены при съемке различного фотои видеоконтента. LDX50Bi является универсальным решением для использования в помещении и на улице за счет компактных размеров, крупной панели рассеивателя (30х22.5 см) и различных возможностей питания. За счет быстросъемных рассеивателей возможно создание освещения разной контрастности и мягкости, что особенно важно в сфере видеопроизводства.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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