Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
Габаритные размеры, см
14.7х10.5х3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х5
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный
Godox LDP8Bi – светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светодиодный осветитель
Цветовая температура
2800-6500K (шаг 100К)
Габаритные размеры, см
14.7х10.5х3.3
Страна производитель
Китай
Godox LDP8Bi – светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой, который применяется в качестве рисующего или заполняющего источника света. Его можно использовать для съемок интервью, блогов и репортажа, а также для свадебной, предметной фото-видеосъемки в качестве источника мягкого освещения.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качестенно. Но для меня не подошёл - маловато света для моих целей.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LDP8Bi накамерный
Достоинства:
Комментарий:
Сделан качестенно. Но для меня не подошёл - маловато света для моих целей.