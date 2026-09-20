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Осветитель светодиодный Godox LC500 mini купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox LC500 mini

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Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 11
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 12
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 13
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 14
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox LC500 mini, шторки, сумка, кабель USB-C, рукоятка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-8500K
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 mini - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675424
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox LC500 mini, шторки, сумка, кабель USB-C, рукоятка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-8500K
Габаритные размеры, см
4.29х4.39х45.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х11х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Осветитель светодиодный Godox LC500 mini

Осветитель светодиодный Godox LC500 mini это профессиональное осветительное оборудование, которое станет незаменимым помощником для фотографов, видеографов и всех, кто работает со светом. Godox LC500 mini оснащен светодиодными осветителями, которые обеспечивают равномерное и яркое освещение. Это позволяет создавать качественные фотографии и видео, избегая нежелательных теней и бликов. Осветитель имеет компактные размеры и легкий вес, что делает его удобным для переноски и использования в разных условиях. Godox это бренд, который зарекомендовал себя на рынке осветительного оборудования. Он известен своим качеством, надежностью и долговечностью своих продуктов. Выбирая Godox, вы можете быть уверены в том, что приобретаете продукт, который прослужит вам долгое время. Осветитель светодиодный Godox LC500 mini станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное осветительное оборудование.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LC500 mini




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель Godox LC500 mini, шторки, сумка, кабель USB-C, рукоятка, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
20
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2500-8500K
Габаритные размеры, см
4.29х4.39х45.7
Страна производитель
Китай
Описание
Осветитель светодиодный Godox LC500 mini это профессиональное осветительное оборудование, которое станет незаменимым помощником для фотографов, видеографов и всех, кто работает со светом. Godox LC500 mini оснащен светодиодными осветителями, которые обеспечивают равномерное и яркое освещение. Это позволяет создавать качественные фотографии и видео, избегая нежелательных теней и бликов. Осветитель имеет компактные размеры и легкий вес, что делает его удобным для переноски и использования в разных условиях. Godox это бренд, который зарекомендовал себя на рынке осветительного оборудования. Он известен своим качеством, надежностью и долговечностью своих продуктов. Выбирая Godox, вы можете быть уверены в том, что приобретаете продукт, который прослужит вам долгое время. Осветитель светодиодный Godox LC500 mini станет отличным выбором для тех, кто ищет качественное и надежное осветительное оборудование.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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