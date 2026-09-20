Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
панель светодиодная складная Godox Knowled F400Bi, контроллер питания, х-кронштейн для панели, кабель сетевой 5 м, кабель соединительный 3 м, софтбокс с сотами FS400, чехол для панели, кронштейн наклонный для установки на стойку, сумка CB87, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
410
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675418
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панель светодиодная складная Godox Knowled F400Bi, контроллер питания, х-кронштейн для панели, кабель сетевой 5 м, кабель соединительный 3 м, софтбокс с сотами FS400, чехол для панели, кронштейн наклонный для установки на стойку, сумка CB87, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
410
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
75x19.5x19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х20
Вес, кг.
12.7
Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled F400Bi складной
Панель осветителя F400Bi представляет собой гибкий, но прочный светодиодный коврик габаритами панели 121х63 см: для его установки не потребуется большая грузоподъемность стойки. Складная конструкция панели и удобный кейс позволяют удобно транспортировать прибор и экономить ресурсы на его доставку и монтаж. За счет колец и текстильной ленты по периметру панели можно быстро и удобно закрепить осветитель в любом положении на кольца или “липучку”. Таким образом осветитель можно расположить не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном даже без применения C-stand стойки (при креплении на ответную “липучку”). Гибкая панель незаменима, когда нужно снимать в стесненных условиях, например в салоне автомобиля или помещении с низкими потолками, а также при съемке сцен с водой, в которых нельзя использовать водопроницаемые источники света. Благодаря степени водозащиты IP65 гибкий светодиодный осветитель способен выдерживать попадание брызг воды под любым углом и отлично подходит для съемки на открытом воздухе даже в дождливую погоду.
панель светодиодная складная Godox Knowled F400Bi, контроллер питания, х-кронштейн для панели, кабель сетевой 5 м, кабель соединительный 3 м, софтбокс с сотами FS400, чехол для панели, кронштейн наклонный для установки на стойку, сумка CB87, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
410
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
75x19.5x19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Панель осветителя F400Bi представляет собой гибкий, но прочный светодиодный коврик габаритами панели 121х63 см: для его установки не потребуется большая грузоподъемность стойки. Складная конструкция панели и удобный кейс позволяют удобно транспортировать прибор и экономить ресурсы на его доставку и монтаж. За счет колец и текстильной ленты по периметру панели можно быстро и удобно закрепить осветитель в любом положении на кольца или “липучку”. Таким образом осветитель можно расположить не только в вертикальном положении, но и в горизонтальном даже без применения C-stand стойки (при креплении на ответную “липучку”). Гибкая панель незаменима, когда нужно снимать в стесненных условиях, например в салоне автомобиля или помещении с низкими потолками, а также при съемке сцен с водой, в которых нельзя использовать водопроницаемые источники света. Благодаря степени водозащиты IP65 гибкий светодиодный осветитель способен выдерживать попадание брызг воды под любым углом и отлично подходит для съемки на открытом воздухе даже в дождливую погоду.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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