Top.Mail.Ru
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 10
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 11
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 12
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 13
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 14
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 15
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 16
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 17
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 18
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 19
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 20
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 21
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 22
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 23
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 24
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 25
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 26
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 27
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 28
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 29
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 30
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 31
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 32
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 33
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 34
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 35
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 36
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 37
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 38
Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 11
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 12
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 13
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 14
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 15
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 16
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 17
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 18
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 19
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 20
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 21
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 22
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 23
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 24
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 25
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 26
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 27
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 28
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 29
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 30
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 31
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 32
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 33
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 34
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 35
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 36
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 37
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 38
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675417
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
65.5x20x46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х46х20
Вес, кг.
13

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом

Godox Knowled AT200Bi – гибкий bi-color осветитель мощностью 200 Вт с надувным рассеивателем. Светодиодная панель с выносным блоком управления подходит для студийных и выездных съемок даже в сложных условиях за счет небольшого веса, разборной конструкции и высокой степени защиты от воды (IP65). Портативный осветитель, создающий равномерное мягкое освещение, может применяться для съемки рекламы, прямой трансляции, коммерческой фотографии, съемки фильмов, телепередач и т.д.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель светодиодный
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветительная панель с надувным софтбоксом, блок управления, кабель питания, соединительный кабель, соты тканевые, шторка тканевая, воздушный насос MP-15, тканевая рукоятка – 2 шт, сумка CB98, крючок-липучка для крепления, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Выходная мощность, Вт
210
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
2700-8500К
Габаритные размеры, см
65.5x20x46
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled AT200Bi – гибкий bi-color осветитель мощностью 200 Вт с надувным рассеивателем. Светодиодная панель с выносным блоком управления подходит для студийных и выездных съемок даже в сложных условиях за счет небольшого веса, разборной конструкции и высокой степени защиты от воды (IP65). Портативный осветитель, создающий равномерное мягкое освещение, может применяться для съемки рекламы, прямой трансляции, коммерческой фотографии, съемки фильмов, телепередач и т.д.


Теги товара: светодиодные led
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель светодиодный Godox Knowled AT200Bi с надувным софтбоксом - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...