Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93
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Характеристики
Тип товара
Набор цветных фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
13.2х8.2х3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
600
Описание товара Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 93
Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?58 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке.
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Бренд
Тип товара
Набор цветных фильтров
Габаритные размеры, см
13.2х8.2х3.2
Страна производитель
Китай
Маски ГОБО – модификаторы света, выполненные в виде пластины-трафарета ?58 мм с перфорацией в виде различных рисунков: полос, точек, листьев, веток и др. Частично ограничивая световой поток от студийной вспышки или осветителя, маски формируют световой рисунок для создания творческих эффектов в фотографии или видеосъемке.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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