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Характеристики
Тип товара
Мешок-противовес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15х14х25
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675391
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Описание товара Мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG
Изготовленный из прочного черного нейлона Cordex плотностью 1000 ден с фактурой, мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG имеет водостойкое полиуретановое покрытие внутри, обеспечивающее долговечность эксплуатации. В мешке находится внутренний надежно запаянный полимерный вкладыш заполненный 2-мм стальными шариками. Двухсекционная конструкция позволяет мешку легко размещаться на ножке осветительной стойки, обеспечивая стабильность и надежность опоры. Кроме того, пластиковый внутренний вкладыш препятствует попаданию внутрь пыли и воды, защищая ваше оборудование во время съемок на открытом воздухе. Широкая рукоятка предназначена для удобства эксплуатации. Вес груза, указанный на синей этикетке сумки, позволяет быстро и без проблем определить общий вес нагрузки. Кроме того, сумка комплектуется усиленным стальным карабином для легкого крепления к стрелам журавлей, что делает ее незаменимым аксессуаром для обеспечения устойчивости и баланса в профессиональных проектах.
Изготовленный из прочного черного нейлона Cordex плотностью 1000 ден с фактурой, мешок-противовес KUPO KSF-25 SHOT BAG имеет водостойкое полиуретановое покрытие внутри, обеспечивающее долговечность эксплуатации. В мешке находится внутренний надежно запаянный полимерный вкладыш заполненный 2-мм стальными шариками. Двухсекционная конструкция позволяет мешку легко размещаться на ножке осветительной стойки, обеспечивая стабильность и надежность опоры. Кроме того, пластиковый внутренний вкладыш препятствует попаданию внутрь пыли и воды, защищая ваше оборудование во время съемок на открытом воздухе. Широкая рукоятка предназначена для удобства эксплуатации. Вес груза, указанный на синей этикетке сумки, позволяет быстро и без проблем определить общий вес нагрузки. Кроме того, сумка комплектуется усиленным стальным карабином для легкого крепления к стрелам журавлей, что делает ее незаменимым аксессуаром для обеспечения устойчивости и баланса в профессиональных проектах.
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