Кронштейн KUPO KS-046 3" BABY WALL PLATE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675383
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х7
Вес, г.
500
Описание товара Кронштейн KUPO KS-046 3" BABY WALL PLATE
Кронштейн KUPO KS-046 3 BABY WALL PLATE с приваренным прямым штифтом Baby 5/8 (16мм) длиной 6 (15,2см) предназначен для крепления осветительных приборов или другого оборудования на плоских поверхностях, таких как стены, потолки, ящики и т.д. На крепежной пластине размером 9х15см находится 8 отверстий для гвоздей или саморезов. Для дополнительной безопасности в штифте имеется отверстие, позволяющее использовать страховочный трос.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
9х15
Страна производитель
Китай
Кронштейн KUPO KS-046 3 BABY WALL PLATE с приваренным прямым штифтом Baby 5/8 (16мм) длиной 6 (15,2см) предназначен для крепления осветительных приборов или другого оборудования на плоских поверхностях, таких как стены, потолки, ящики и т.д. На крепежной пластине размером 9х15см находится 8 отверстий для гвоздей или саморезов. Для дополнительной безопасности в штифте имеется отверстие, позволяющее использовать страховочный трос.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Кронштейн KUPO KS-046 3" BABY WALL PLATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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