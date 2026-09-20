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Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow купить с доставкой в Москве
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Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow

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Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 6
Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 1
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 2
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 3
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 4
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 5
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 6
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675371
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х20
Вес, кг.
11.3

Описание товара Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow

Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25 и RS50 регулируют высоту.

Отзывы о товаре Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
59х40.5х19.5
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект монтажный Godox Knowled GK7 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25 и RS50 регулируют высоту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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