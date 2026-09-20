Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow
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Характеристики
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675370
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.32х0.2
Вес, кг.
14
Описание товара Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25, RS100 и RS75 регулируют высоту, соединитель резьбовой М10 фиксирует различные элементы системы, чтобы они работали как единое целое.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
Страна производитель
Китай
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25, RS100 и RS75 регулируют высоту, соединитель резьбовой М10 фиксирует различные элементы системы, чтобы они работали как единое целое.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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