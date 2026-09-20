Top.Mail.Ru
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 1
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 2
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 3
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 4
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 5
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 1
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 2
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 3
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 4
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 5
  • Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675370
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.32х0.2
Вес, кг.
14

Описание товара Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow

Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25, RS100 и RS75 регулируют высоту, соединитель резьбовой М10 фиксирует различные элементы системы, чтобы они работали как единое целое.

Отзывы о товаре Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Комплект монтажный
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10.9х20х32
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow синего цвета разработан для крепления отражающих панелей, чтобы менять направление света и усиливать осветительные эффекты. Он совместим с отражателями Godox LiteFlow. Держатель шаровый AB10RS делает поворот легким и настраивает положения отражателей. Зажимы GDK, GSK, LSA-03 предназначены для крепления и регулировки. Удлинители Godox Knowled RS25, RS100 и RS75 регулируют высоту, соединитель резьбовой М10 фиксирует различные элементы системы, чтобы они работали как единое целое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект монтажный Godox Knowled GK50 для LiteFlow - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...