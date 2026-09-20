Комплект колес KUPO KC-100 с креплением M10
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х9
Вес, кг.
2.5
Описание товара Комплект колес KUPO KC-100 с креплением M10
Комплект колес KUPO KC-100 с креплением M10 - позволяет удобно передвигать стойки по площадке, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Это комплект состоит из трех колес диаметром 100 мм с винтовыми креплениями с резьбой M10 (длина 17,5мм). Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.
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Бренд
Тип товара
Комплект колес
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
10х10
Страна производитель
Китай
Комплект колес KUPO KC-100 с креплением M10 - позволяет удобно передвигать стойки по площадке, кроме того, они защищают пол и снижают шум на съемочной площадке. Благодаря им становится легче переставлять осветительные приборы. Это комплект состоит из трех колес диаметром 100 мм с винтовыми креплениями с резьбой M10 (длина 17,5мм). Колеса оснащены тормозом с широкой педалью тормоза, который предотвращает их прокручивание, надежно фиксируя стойку на месте.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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