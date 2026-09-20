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Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER купить с доставкой в Москве
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Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER

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Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 1
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 2
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
300
  • Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 1
  • Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 2
  • Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675351
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Характеристики

Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, кг.
1

Описание товара Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER

Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - это универсальное и сертифицированное TUV решение для подвеса осветительного оборудования, предназначенное для использования в кино- и телестудиях. Этот держатель-хомут оснащен приемным гнездом Baby 5/8 (16 мм) из которого выдвигается штифт 5/8 с винтом 3/8, а также приемным гнездом Junior 1-1/8 (28 мм), оборудованным страховочным стержнем с кольцом для надежного крепления. Страховочный стержень, закрепленный на тросике, вставляется в установленный во втулку штифт 28мм, что позволяет предотвратить неожиданное падение оборудования. Откидная запорная губка обеспечивает легкую и быструю установку держателя на трубе одной рукой. Благодаря впечатляющей грузоподъемности, он способен выдержать вес до 300 кг на 28мм Junior креплении и 40 кг на 16мм Baby креплении. Повысьте уровень своего студийного оборудования с помощью надежного и прочного TV держателя KUPO, созданного для безопасного и удобного монтажа осветительных приборов и аксессуаров.

Отзывы о товаре Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
KUPO
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
300
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим KUPO KCP-844 TV COUPLER SILVER - это универсальное и сертифицированное TUV решение для подвеса осветительного оборудования, предназначенное для использования в кино- и телестудиях. Этот держатель-хомут оснащен приемным гнездом Baby 5/8 (16 мм) из которого выдвигается штифт 5/8 с винтом 3/8, а также приемным гнездом Junior 1-1/8 (28 мм), оборудованным страховочным стержнем с кольцом для надежного крепления. Страховочный стержень, закрепленный на тросике, вставляется в установленный во втулку штифт 28мм, что позволяет предотвратить неожиданное падение оборудования. Откидная запорная губка обеспечивает легкую и быструю установку держателя на трубе одной рукой. Благодаря впечатляющей грузоподъемности, он способен выдержать вес до 300 кг на 28мм Junior креплении и 40 кг на 16мм Baby креплении. Повысьте уровень своего студийного оборудования с помощью надежного и прочного TV держателя KUPO, созданного для безопасного и удобного монтажа осветительных приборов и аксессуаров.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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