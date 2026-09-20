Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675346
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х19
Вес, кг.
1.5
Описание товара Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP
Зажим «утиный клюв» — отличный инструмент для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т. д. Механизм позволяет осуществлять быстрый захват плоских предметов, а регулировка натяжения предотвратит повреждение панели, но надежно удержит.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Держатель
Амортизация
нет
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
13.9х7х18
Страна производитель
Китай
Зажим «утиный клюв» — отличный инструмент для крепления пенопласта, отражающих панелей, флажков и т. д. Механизм позволяет осуществлять быстрый захват плоских предметов, а регулировка натяжения предотвратит повреждение панели, но надежно удержит.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зажим KUPO KCP-616 DUCK BILL CLAMP