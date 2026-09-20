Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675341
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Описание товара Зажим KUPO KCP-601 SUPER VISER CLAMP 9"
Зажим KUPO KCP-601 SUPER VISER CLAMP 9 - это исключительно прочный и универсальный зажим, который можно установить на круглых, плоских и другой формы предметах размером до 9 (23 см). Положение губок остается зафиксированным друг относительно друга благодаря пазу на стержне. Резиновые накладки на губках обеспечивают надежный захват, но при этом защищают зажимаемую поверхность. На стержне с резьбой находится штифт Baby 5/8 (16 мм) для установки приборов и аксессуаров, рифление на шейке штифта препятствует нежелательному прокручиванию. Зажим оснащен шестигранным приемным отверстием, которое совместимо с серией аксессуаров Convi Clamp. KCP-601 SUPER VISER CLAMP изготовлен из прочной стали и алюминия и рассчитан на впечатляющую грузоподъемность до 30 кг.
Зажим KUPO KCP-601 SUPER VISER CLAMP 9 - это исключительно прочный и универсальный зажим, который можно установить на круглых, плоских и другой формы предметах размером до 9 (23 см). Положение губок остается зафиксированным друг относительно друга благодаря пазу на стержне. Резиновые накладки на губках обеспечивают надежный захват, но при этом защищают зажимаемую поверхность. На стержне с резьбой находится штифт Baby 5/8 (16 мм) для установки приборов и аксессуаров, рифление на шейке штифта препятствует нежелательному прокручиванию. Зажим оснащен шестигранным приемным отверстием, которое совместимо с серией аксессуаров Convi Clamp. KCP-601 SUPER VISER CLAMP изготовлен из прочной стали и алюминия и рассчитан на впечатляющую грузоподъемность до 30 кг.
Зажим KUPO KCP-601 SUPER VISER CLAMP 9" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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