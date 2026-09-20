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Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A купить с доставкой в Москве
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Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A

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Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 1
Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 2
Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим для фона
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 1
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 2
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675333
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим для фона
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х10
Вес, г.
200

Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A

Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A – стальной зажим-струбцина с адаптером-шпиготом Baby Pin 5/8 для монтажа оборудования на трубу или другую опору шириной до 50 см.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим для фона
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим GreenBean MegaClamp MC-078A – стальной зажим-струбцина с адаптером-шпиготом Baby Pin 5/8 для монтажа оборудования на трубу или другую опору шириной до 50 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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