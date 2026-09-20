Зажим GreenBean MegaClamp MC-050

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Зажим для оборудования
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная высота, см
1.3
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
12х11.5х5.7
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675332
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GreenBean MegaClamp MC-050 – мощный многофункциональный стальной зажим для крепления студийного оборудования и аксессуаров (фотоаппаратов, осветителей, зонтов, перекладин и других) к трубе шириной до 50мм. Пластиковая клиновая вставка позволяет также закреплять зажим на плоских поверхностях, таких полки, квадратные трубы и т. д. Разжатие и сжатие зажима происходит плавно, при помощи вращения крупной ручки с храповым механизмом. За счет этого, достигается максимально надежное крепление к поверхности, после которого не останутся повреждения или царапины. Храповый механизм ручки дает возможность вращать ее под любым углом, что особенно важно в стесненных студийных условиях.
GreenBean MegaClamp MC-050 – мощный многофункциональный стальной зажим для крепления студийного оборудования и аксессуаров (фотоаппаратов, осветителей, зонтов, перекладин и других) к трубе шириной до 50мм. Пластиковая клиновая вставка позволяет также закреплять зажим на плоских поверхностях, таких полки, квадратные трубы и т. д. Разжатие и сжатие зажима происходит плавно, при помощи вращения крупной ручки с храповым механизмом. За счет этого, достигается максимально надежное крепление к поверхности, после которого не останутся повреждения или царапины. Храповый механизм ручки дает возможность вращать ее под любым углом, что особенно важно в стесненных студийных условиях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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