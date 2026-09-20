Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
95
Длина шва пайки
39
Цвет
черный
Комплектация
Вакуумный упаковщик, документация, шланг для откачки воздуха из контейнеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667553
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Вакуумный упаковщик, документация, шланг для откачки воздуха из контейнеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х12х9
Вес, кг.
1.11
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1527
Вакуумные упаковщики Kitfort — идеальные помощники на вашей кухне, которые помогут сохранить свежесть ваших продуктов надолго. С длиной шва пайки в 39 см этот прибор позволяет упаковывать даже крупные порции или большие куски пищи. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает легкость и долговечность устройства, а стильный черный цвет добавляет элегантности и современности в любой интерьер кухни. Мощность в 95 Вт обеспечивает эффективную и быструю работу вакууматора, позволяя вам экономить время и силы. Этот вакуумный упаковщик — отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в сочетании с простотой использования.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1527
Вакуумный упаковщик, документация, шланг для откачки воздуха из контейнеров
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумные упаковщики Kitfort — идеальные помощники на вашей кухне, которые помогут сохранить свежесть ваших продуктов надолго. С длиной шва пайки в 39 см этот прибор позволяет упаковывать даже крупные порции или большие куски пищи. Корпус, выполненный из высококачественного пластика, обеспечивает легкость и долговечность устройства, а стильный черный цвет добавляет элегантности и современности в любой интерьер кухни. Мощность в 95 Вт обеспечивает эффективную и быструю работу вакууматора, позволяя вам экономить время и силы. Этот вакуумный упаковщик — отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность в сочетании с простотой использования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1527