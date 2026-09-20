Top.Mail.Ru
Микроскоп Микромед МЕТ-4 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроскоп Микромед МЕТ-4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 1
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 2
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 3
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 4
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 5
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 6
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 7
Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип микроскопа
металлографический
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
1600x, 50x
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 1
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 2
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 3
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 4
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 5
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 6
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 7
  • Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
173 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666671
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Микромед
Тип микроскопа
металлографический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
1600x, 50x
Габариты (ШxВxГ)
460х475х220 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
68х31х15
Вес, г.
300

Описание товара Микроскоп Микромед МЕТ-4

Исследовательский класс Микроскоп Микромед МЕТ-4 относится к профессиональным исследовательским микроскопам и предназначен для изучения микроструктур металлов и их сплавов, полупроводников и геолого-рудных исследований. Но не только – микроскоп широко применяется на производстве, в археологии, микроэлектронике и во всех областях науки и техники, в которых необходимо изучать структуры различных материалов, а также в криминалистике и в высших учебных заведениях. Исследования могут проводиться не только в обыкновенном, но и в поляризованном свете. Осветитель проходящего света микроскопа позволяет исследовать прозрачные и полупрозрачные объекты – пленки, нанопокрытия, фильтраты, пробы жидких и газовых сред. Схема «бесконечность» Микроскоп имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность, что в сочетании с высоким качеством оптических компонентов позволяет наблюдать безупречные изображения объектов. Оптическая конструкция включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы, осветитель проходящего света и модуль осветителя отраженного света. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей. Микроскоп имеет модульное строение, что в сочетании со схемой «бесконечность» позволяет легко модернизировать и обновлять конфигурацию исходя из исследовательских задач. Объективы без компромиссов В базовый комплект микроскопа входят специальные металлографические объективы. Объективы отличает большое рабочее расстояние и высокая степень коррекции кривизны поля, сферической и хроматических аберраций. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В комплекте объективы L PLAN 5x/0.15, L PLAN 10x/0.30, L PLAN 20x/0.40 и L PLAN 50x/0.55. По дополнительному заказу доступен объектив L PLAN 100х/0.80. Объективы позволяют наблюдать плоское изображение без искажений по краям и с высоким разрешением по всему полю. Это обеспечивает высокую информативность, как при исследованиях в окуляры, так и при использовании камеры. Объективы парфокальны, это позволяет не терять наводку на резкость при смене увеличений. Все оптические детали объективов, окуляров и визуальной насадки изготовлены из оптических стекол высокого класса с многослойным просветляющим покрытием поверхностей, что способствует минимальному светорассеянию и обеспечивает наблюдение контрастного и яркого изображения. Комфортные исследования Микроскоп комплектуется окулярами широкого поля WF 10х/20 с вынесенным на 20 мм выходным зрачком, что позволяет комфортно проводить исследования как в очках, так и без них. По дополнительному заказу доступны окуляры WF 16х/13 и WF 10/20 с измерительной шкалой или сеткой. Визуальная насадка микроскопа имеет эргономичный угол наклона тубусов 30 градусов, позволяющий максимально снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника исследователя и сделать работу на микроскопе комфортной и эффективной. Проходящий свет Осветитель проходящего света позволяет проводить исследования прозрачных или полупрозрачных объектов. Осветитель проходящего света состоит из оптического коллектора со светодиодом и конденсора Аббе. Конденсор с N.A. = 1.25 имеет встроенную ирисовую апертурную диафрагму, его конструкция допускает перемещение по оптической оси в диапазоне 14 мм для настройки осветителя. В качестве источника света применен светодиод 3 Вт с «теплым дневным» спектром излучения 4500?К. Отраженный свет Металлографический микроскоп часто используется для исследования объектов, плохо отражающих свет или, наоборот, отполированных до зеркального блеска шлифов, что накладывает особые требования к его осветительной системе. В микроскопе Микромед МЕТ-4 реализована сложная система прямого освещения предмета через объектив на основе схемы Кёлера. В этой схеме используется конденсор с светодиодом 5 Вт и опак-иллюминатор, направляющий свет, отраженный от объекта в окулярные тубусы. Одновременно свет источника от конденсора направляется опак-иллюминатором через объектив микроскопа на предмет исследования. Свет в подобной системе падает на предмет точно по вертикали и создает высокую интенсивность освещения строго в размер поля зрения объектива в пространстве предметов. Осветитель отраженного света состоит из вынесенного фонаря со светодиодом и коллектором и корпуса с конденсором, полевой и апертурной диафрагмой и опак-иллюминатором. Диафрагмы имеют механизмы центрировки, в корпусе осветителя расположены слоты для комплектных слайдеров поляризатора и анализатора, а также для дополнительных интерференционных светофильтров. Корпус и фонарь осветителя образуют единый функциональный модуль. Поляризованный свет Осветитель отраженного света предназначен для работы не только с обычным светом, но и с поляризованным. Благодаря этому можно обнаруживать и изучать анизотропные свойства объектов, например, кристаллов, жидких высокомолекулярных полимеров, жидких кристаллов и многое другое. Для работы в поляризованном свете используется выдвижной поляризатор с постоянной плоскостью поляризации и вращающийся на 360? выдвижной анализатор. При работе с обычным светом поляризатор и анализатор из хода лучей выводятся. Использование камеры Тринокулярная конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет передавать изображения на внешний монитор и записывать файлы с помощью дополнительной окулярной камеры, устанавливаемой в оптический выход канала визуализации. Отсутствие необходимости переключать световой поток с окуляров на камеру позволяет вести запись параллельно с наблюдением в окуляры. Камера устанавливается на адаптер стандарта С-mount. В комплект поставки входит оптический адаптер с увеличением 0.5х, что позволяет без потерь информации использовать камеры с форматом сенсора от 1/3? до 1/2?. Адаптер имеет оптическую конструкцию с внутренней фокусировкой для настройки парфокальности цифрового и оптического изображения. Фокусировка микроскопа Микроскоп предусматривает исследования крупных объектов, поэтому его конструкция обеспечивает значительный диапазон перемещения предметного столика - 30 мм. Фокусировка осуществляется с помощью механизмов грубой и тонкой фокусировки, перемещающих предметный столик по направляющей с помощью зубчато - реечного механизма. Отсутствие люфтов обеспечивается демпфированной конструкцией механизма. Безопасный предметный столик Микроскоп оборудован механическим предметным столиком с размерами 190 х 149 мм. Демпфированный механизм обеспечивает плавное перемещение объекта по направлениям X - Y в диапазоне 78 - 52 мм. Особенностью столика являются зубчатая рейка оси X – при перемещении она не выступает за габариты столика, что делает работу с микроскопом безопасной. Столик имеет центральное прямоугольное отверстие для прозрачных и непрозрачных предметных вставок размером 120х90 мм.

Отзывы о товаре Микроскоп Микромед МЕТ-4




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип микроскопа
металлографический
ТНВЭД
9011800000
Тип насадки
тринокулярная
Подсветка
светодиодная
Диаметр окулярной трубки, мм
23.2 мм
Оптическое увеличение
1600x, 50x
Габариты (ШxВxГ)
460х475х220 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Исследовательский класс Микроскоп Микромед МЕТ-4 относится к профессиональным исследовательским микроскопам и предназначен для изучения микроструктур металлов и их сплавов, полупроводников и геолого-рудных исследований. Но не только – микроскоп широко применяется на производстве, в археологии, микроэлектронике и во всех областях науки и техники, в которых необходимо изучать структуры различных материалов, а также в криминалистике и в высших учебных заведениях. Исследования могут проводиться не только в обыкновенном, но и в поляризованном свете. Осветитель проходящего света микроскопа позволяет исследовать прозрачные и полупрозрачные объекты – пленки, нанопокрытия, фильтраты, пробы жидких и газовых сред. Схема «бесконечность» Микроскоп имеет оптическую схему, скорректированную на бесконечность, что в сочетании с высоким качеством оптических компонентов позволяет наблюдать безупречные изображения объектов. Оптическая конструкция включает в себя оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы, осветитель проходящего света и модуль осветителя отраженного света. Все оптические детали микроскопа изготовлены из оптических стекол высокого класса и имеют многослойное просветляющее покрытие поверхностей. Микроскоп имеет модульное строение, что в сочетании со схемой «бесконечность» позволяет легко модернизировать и обновлять конфигурацию исходя из исследовательских задач. Объективы без компромиссов В базовый комплект микроскопа входят специальные металлографические объективы. Объективы отличает большое рабочее расстояние и высокая степень коррекции кривизны поля, сферической и хроматических аберраций. Объективы рассчитаны на бесконечность и предназначены для наблюдений без покровных стекол. В комплекте объективы L PLAN 5x/0.15, L PLAN 10x/0.30, L PLAN 20x/0.40 и L PLAN 50x/0.55. По дополнительному заказу доступен объектив L PLAN 100х/0.80. Объективы позволяют наблюдать плоское изображение без искажений по краям и с высоким разрешением по всему полю. Это обеспечивает высокую информативность, как при исследованиях в окуляры, так и при использовании камеры. Объективы парфокальны, это позволяет не терять наводку на резкость при смене увеличений. Все оптические детали объективов, окуляров и визуальной насадки изготовлены из оптических стекол высокого класса с многослойным просветляющим покрытием поверхностей, что способствует минимальному светорассеянию и обеспечивает наблюдение контрастного и яркого изображения. Комфортные исследования Микроскоп комплектуется окулярами широкого поля WF 10х/20 с вынесенным на 20 мм выходным зрачком, что позволяет комфортно проводить исследования как в очках, так и без них. По дополнительному заказу доступны окуляры WF 16х/13 и WF 10/20 с измерительной шкалой или сеткой. Визуальная насадка микроскопа имеет эргономичный угол наклона тубусов 30 градусов, позволяющий максимально снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника исследователя и сделать работу на микроскопе комфортной и эффективной. Проходящий свет Осветитель проходящего света позволяет проводить исследования прозрачных или полупрозрачных объектов. Осветитель проходящего света состоит из оптического коллектора со светодиодом и конденсора Аббе. Конденсор с N.A. = 1.25 имеет встроенную ирисовую апертурную диафрагму, его конструкция допускает перемещение по оптической оси в диапазоне 14 мм для настройки осветителя. В качестве источника света применен светодиод 3 Вт с «теплым дневным» спектром излучения 4500?К. Отраженный свет Металлографический микроскоп часто используется для исследования объектов, плохо отражающих свет или, наоборот, отполированных до зеркального блеска шлифов, что накладывает особые требования к его осветительной системе. В микроскопе Микромед МЕТ-4 реализована сложная система прямого освещения предмета через объектив на основе схемы Кёлера. В этой схеме используется конденсор с светодиодом 5 Вт и опак-иллюминатор, направляющий свет, отраженный от объекта в окулярные тубусы. Одновременно свет источника от конденсора направляется опак-иллюминатором через объектив микроскопа на предмет исследования. Свет в подобной системе падает на предмет точно по вертикали и создает высокую интенсивность освещения строго в размер поля зрения объектива в пространстве предметов. Осветитель отраженного света состоит из вынесенного фонаря со светодиодом и коллектором и корпуса с конденсором, полевой и апертурной диафрагмой и опак-иллюминатором. Диафрагмы имеют механизмы центрировки, в корпусе осветителя расположены слоты для комплектных слайдеров поляризатора и анализатора, а также для дополнительных интерференционных светофильтров. Корпус и фонарь осветителя образуют единый функциональный модуль. Поляризованный свет Осветитель отраженного света предназначен для работы не только с обычным светом, но и с поляризованным. Благодаря этому можно обнаруживать и изучать анизотропные свойства объектов, например, кристаллов, жидких высокомолекулярных полимеров, жидких кристаллов и многое другое. Для работы в поляризованном свете используется выдвижной поляризатор с постоянной плоскостью поляризации и вращающийся на 360? выдвижной анализатор. При работе с обычным светом поляризатор и анализатор из хода лучей выводятся. Использование камеры Тринокулярная конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет передавать изображения на внешний монитор и записывать файлы с помощью дополнительной окулярной камеры, устанавливаемой в оптический выход канала визуализации. Отсутствие необходимости переключать световой поток с окуляров на камеру позволяет вести запись параллельно с наблюдением в окуляры. Камера устанавливается на адаптер стандарта С-mount. В комплект поставки входит оптический адаптер с увеличением 0.5х, что позволяет без потерь информации использовать камеры с форматом сенсора от 1/3? до 1/2?. Адаптер имеет оптическую конструкцию с внутренней фокусировкой для настройки парфокальности цифрового и оптического изображения. Фокусировка микроскопа Микроскоп предусматривает исследования крупных объектов, поэтому его конструкция обеспечивает значительный диапазон перемещения предметного столика - 30 мм. Фокусировка осуществляется с помощью механизмов грубой и тонкой фокусировки, перемещающих предметный столик по направляющей с помощью зубчато - реечного механизма. Отсутствие люфтов обеспечивается демпфированной конструкцией механизма. Безопасный предметный столик Микроскоп оборудован механическим предметным столиком с размерами 190 х 149 мм. Демпфированный механизм обеспечивает плавное перемещение объекта по направлениям X - Y в диапазоне 78 - 52 мм. Особенностью столика являются зубчатая рейка оси X – при перемещении она не выступает за габариты столика, что делает работу с микроскопом безопасной. Столик имеет центральное прямоугольное отверстие для прозрачных и непрозрачных предметных вставок размером 120х90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроскоп Микромед МЕТ-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...