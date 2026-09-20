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Характеристики
Совместимость
для определенной серии/модели
Угол рассеивания, °
19
Апертура объектива
F/2.3 мм
Фокусное расстояние
120
Материал линз
Оптическое стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666663
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Линза Godox 19° Lens для VSA-19K, Кофр для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х17
Вес, кг.
2.8
Описание товара Линза Godox 19° Lens для VSA-19K
Линза Godox 19° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-19K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).
Godox 19° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.
Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 26° и 36° – Godox 26° Lens и Godox 36° Lens. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.
Линза Godox 19° Lens для VSA-19K, Кофр для хранения, Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Описание
Линза Godox 19° Lens – сменный объектив для проекционных насадок Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K. Входит в стандартную комплектацию проекционной насадки Godox VSA-19K, формирует равномерный световой поток (равномерность освещения 70%).
Godox 19° Lens с лучшей в своем классе системой линз для устранения аберраций помогает проекционной насадке VSA создавать четкий луч света с резкими границами. Отклонение цветовой температуры находится в пределах 200 К, что позволяет делать точные снимки без значительных искажений цветов.
Также доступно приобретение линз с большими углами рассеивания 26° и 36° – Godox 26° Lens и Godox 36° Lens. Три линзы дают возможность формировать свет в соответствии с различными требованиями к углу рассеяния света и размеру светового пятна. Чем меньше угол рассеяния, тем меньше образуемое световое пятно и больше яркость светового потока от одинаковых источников света.
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