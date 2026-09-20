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Кронштейн Godox MF-DB для MF12 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Godox MF-DB для MF12

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Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 4
Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 5
Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 6
Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Совместимость
Вспышка MF12
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 1
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 2
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 3
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 4
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 5
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 6
  • Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666658
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Характеристики

Бренд
Godox
Совместимость
Вспышка MF12
Материал корпуса
металл
Минимальное расстояние между креплениями
110
Максимальное расстояние между креплениями
700
Комлектация
Кронштейн Godox MF-DB для MF12, Гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х9
Вес, г.
500

Описание товара Кронштейн Godox MF-DB для MF12

Godox MF-DB - регулируемый кронштейн для дентальной съемки. Предназначен для крепления двух вспышек MF12 (продаются отдельно) вне объектива. Кронштейн позволяет гибко регулировать положение вспышек в горизонтальной плоскости под разными углами. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°, что позволяет расположить ее максимально близко к объективу и провести дентальный фотопротокол. Камера фиксируется на площадке кронштейна MF-DB винтом с резьбой 1/4”, вспышки - в подвижных креплениях по краям кронштейна. Кронштейн является дополнительным аксессуаром к стоматологическому комплекту Godox MF12-DK1.

Отзывы о товаре Кронштейн Godox MF-DB для MF12




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Совместимость
Вспышка MF12
Материал корпуса
металл
Минимальное расстояние между креплениями
110
Максимальное расстояние между креплениями
700
Комлектация
Кронштейн Godox MF-DB для MF12, Гарантийный талон
Страна производитель
Китай
Описание
Godox MF-DB - регулируемый кронштейн для дентальной съемки. Предназначен для крепления двух вспышек MF12 (продаются отдельно) вне объектива. Кронштейн позволяет гибко регулировать положение вспышек в горизонтальной плоскости под разными углами. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°, что позволяет расположить ее максимально близко к объективу и провести дентальный фотопротокол. Камера фиксируется на площадке кронштейна MF-DB винтом с резьбой 1/4”, вспышки - в подвижных креплениях по краям кронштейна. Кронштейн является дополнительным аксессуаром к стоматологическому комплекту Godox MF12-DK1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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