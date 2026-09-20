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Характеристики
Совместимость
Вспышка MF12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666658
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Godox MF-DB - регулируемый кронштейн для дентальной съемки. Предназначен для крепления двух вспышек MF12 (продаются отдельно) вне объектива.
Кронштейн позволяет гибко регулировать положение вспышек в горизонтальной плоскости под разными углами. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°, что позволяет расположить ее максимально близко к объективу и провести дентальный фотопротокол.
Камера фиксируется на площадке кронштейна MF-DB винтом с резьбой 1/4”, вспышки - в подвижных креплениях по краям кронштейна.
Кронштейн является дополнительным аксессуаром к стоматологическому комплекту Godox MF12-DK1.
Godox MF-DB - регулируемый кронштейн для дентальной съемки. Предназначен для крепления двух вспышек MF12 (продаются отдельно) вне объектива.
Кронштейн позволяет гибко регулировать положение вспышек в горизонтальной плоскости под разными углами. Головка вспышки может поворачиваться на кронштейне на 180°, что позволяет расположить ее максимально близко к объективу и провести дентальный фотопротокол.
Камера фиксируется на площадке кронштейна MF-DB винтом с резьбой 1/4”, вспышки - в подвижных креплениях по краям кронштейна.
Кронштейн является дополнительным аксессуаром к стоматологическому комплекту Godox MF12-DK1.
Кронштейн Godox MF-DB для MF12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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