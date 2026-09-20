Кабель Godox DC10A 10м для M600D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666641
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
23.5х20х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х6х4
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Godox DC10A 10м для M600D
Кабель Godox DC10A длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600D и его выносным блоком управления. Кабель Godox DC10A может заменить комплектный соединительный кабель и позволяет устанавливать осветители на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее) от блока управления
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Кабель Godox DC10A длиной 10 метров увеличивает расстояние между светодиодным осветителем Godox Knowled M600D и его выносным блоком управления. Кабель Godox DC10A может заменить комплектный соединительный кабель и позволяет устанавливать осветители на большом удалении (высоких точках, труднодоступных местах и прочее) от блока управления
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Кабель Godox DC10A 10м для M600D - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель Godox DC10A 10м для M600D