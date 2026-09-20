Top.Mail.Ru
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 1
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 2
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 3
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 4
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 5
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 6
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 7
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 1
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 2
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 3
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 4
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 5
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 6
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 7
  • Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 400 руб.  3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666634
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительные трубы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG

Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG – классическая подзорная раздвижная труба для любительских наблюдений с увеличением 25х и диаметром объектива 30 мм. Складной 4-х коленный корпус выполнен из алюминия и меди с обрамлением резиной под кожу. Зрительная труба имеет компактные размеры (в сложенном состоянии 13.5 см, в разложенном - до 34.5 см) и небольшой вес (всего 125 г). В комплекте предусмотрен футляр для хранения и транспортировки с петлей для ношения на поясе или запястье. Veber Pirate 25x30MG может стать отличным подарком в виде аутентичного предмета морского обихода или аксессуаром для костюмированных праздников, мероприятий или косплея.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительные трубы
Страна производитель
Китай
Описание
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG – классическая подзорная раздвижная труба для любительских наблюдений с увеличением 25х и диаметром объектива 30 мм. Складной 4-х коленный корпус выполнен из алюминия и меди с обрамлением резиной под кожу. Зрительная труба имеет компактные размеры (в сложенном состоянии 13.5 см, в разложенном - до 34.5 см) и небольшой вес (всего 125 г). В комплекте предусмотрен футляр для хранения и транспортировки с петлей для ношения на поясе или запястье. Veber Pirate 25x30MG может стать отличным подарком в виде аутентичного предмета морского обихода или аксессуаром для костюмированных праздников, мероприятий или косплея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...