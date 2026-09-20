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Характеристики
Тип товара
Зрительные трубы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 400 руб.
3 780
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666634
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Описание товара Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG – классическая подзорная раздвижная труба для любительских наблюдений с увеличением 25х и диаметром объектива 30 мм. Складной 4-х коленный корпус выполнен из алюминия и меди с обрамлением резиной под кожу. Зрительная труба имеет компактные размеры (в сложенном состоянии 13.5 см, в разложенном - до 34.5 см) и небольшой вес (всего 125 г). В комплекте предусмотрен футляр для хранения и транспортировки с петлей для ношения на поясе или запястье. Veber Pirate 25x30MG может стать отличным подарком в виде аутентичного предмета морского обихода или аксессуаром для костюмированных праздников, мероприятий или косплея.
Зрительная труба Veber Pirate 25x30MG – классическая подзорная раздвижная труба для любительских наблюдений с увеличением 25х и диаметром объектива 30 мм. Складной 4-х коленный корпус выполнен из алюминия и меди с обрамлением резиной под кожу. Зрительная труба имеет компактные размеры (в сложенном состоянии 13.5 см, в разложенном - до 34.5 см) и небольшой вес (всего 125 г). В комплекте предусмотрен футляр для хранения и транспортировки с петлей для ношения на поясе или запястье. Veber Pirate 25x30MG может стать отличным подарком в виде аутентичного предмета морского обихода или аксессуаром для костюмированных праздников, мероприятий или косплея.
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