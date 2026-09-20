Зрительная труба Veber Pioneer 15-45x60 CT
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Характеристики
Увеличение, крат
15-45x
Минимальная дистанция фокусировки, м
8
Покрытие линз
многослойное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666633
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Характеристики
Бренд
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
15-45x
Минимальная дистанция фокусировки, м
8
Покрытие линз
многослойное
Размеры в упаковке, см
34х16х9
Вес, кг.
1
Описание товара Зрительная труба Veber Pioneer 15-45x60 CT
Зрительная труба с увеличением 15-45x. Диаметр линзы объектива: 60 мм. Диаметр выходного зрачка: 4-1.3 мм. Поле зрения на расстоянии 1000 м: 44-22 м. Минимальная дистанция наблюдения: 6 м. Окуляр под углом 45°. Оптика из секла BAK-4. Выдвижная бленда. Нетеряемая крышка объектива. Обрезиненный корпус. Возможность установки на штатив. В комплекте: крышки, салфетка для протирки оптики.
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Бренд
Диаметр объектива, мм
60
Увеличение, крат
15-45x
Минимальная дистанция фокусировки, м
8
Покрытие линз
многослойное
Зрительная труба с увеличением 15-45x. Диаметр линзы объектива: 60 мм. Диаметр выходного зрачка: 4-1.3 мм. Поле зрения на расстоянии 1000 м: 44-22 м. Минимальная дистанция наблюдения: 6 м. Окуляр под углом 45°. Оптика из секла BAK-4. Выдвижная бленда. Нетеряемая крышка объектива. Обрезиненный корпус. Возможность установки на штатив. В комплекте: крышки, салфетка для протирки оптики.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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