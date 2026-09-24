Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;, 666462
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-86%60 руб. 430 руб.
В наличии
Код товара: 666462
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60 руб. -86%
430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Твердость
5
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта коробка;
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Причина уценки
витринный образец, вскрыта коробка;
Твердость
5
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для телефона
Причина уценки: витринный образец, вскрыта коробка;
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Уцененный товар Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Apple iPhone Xs Max/ 11 Pro Max отличное состояние; - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 60 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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