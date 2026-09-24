Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;, 666418
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-75%117 руб. 470 руб.
В наличии
Код товара: 666418
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117 руб. -75%
470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для смартфона;
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки;
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Бренд
Тип товара
Книжка
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки;
Материал
полиуретан, карбон
Совместимость
для Samsung A51
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние;
Комплектность: чехол для смартфона;
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки;
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Уцененный товар Чехол книжка NEYPO CLEAR VIEW для A51 (2020) (темно-синий) NCV16766 отличное состояние; - купить по цене 117 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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