Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чемоданы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 720 руб.
В наличии
Код товара: 666257
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
76 720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чемоданы
Высота, см
75
Глубина, см
36
Материал чемодана
полипропилен
Объем, л
99
Цвет
красный
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х45х40
Вес, кг.
5.3
Описание товара Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764
Представляем вашему вниманию чемодан с невероятной вместимостью 99 л, изготовленный из высококачественного переработанного поликарбоната SORPLAS. Высокофункциональный чемодан Spectra 3.0 Trunk Large Case включает в себя два искусно спроектированных сжимаемых упаковочных куба, просторные сетчатые карманы и надёжные Х-образные ремни для аккуратного, безопасного и удобного хранения вещей. Мастерски спроектированный с учетом принципов устойчивого развития, этот чемодан идеально подходит для путешествий по всему миру.
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Бренд
Тип товара
Чемоданы
Высота, см
75
Глубина, см
36
Материал чемодана
полипропилен
Объем, л
99
Цвет
красный
Ширина, см
42
Страна производитель
Китай
Представляем вашему вниманию чемодан с невероятной вместимостью 99 л, изготовленный из высококачественного переработанного поликарбоната SORPLAS. Высокофункциональный чемодан Spectra 3.0 Trunk Large Case включает в себя два искусно спроектированных сжимаемых упаковочных куба, просторные сетчатые карманы и надёжные Х-образные ремни для аккуратного, безопасного и удобного хранения вещей. Мастерски спроектированный с учетом принципов устойчивого развития, этот чемодан идеально подходит для путешествий по всему миру.
Чемодан Victorinox Spectra 3.0 Trunk Large Case, красный, 42x36x76 см, 99 л 611764 - купить по цене 76720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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