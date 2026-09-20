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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 купить с доставкой в Москве
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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6

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Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
42 741 руб.  53 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664228
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х49х38
Вес, кг.
33

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6

Мобильный кондиционер Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 — отличный выбор для тех, кто ценит комфорт в жаркие дни. Этот аппарат словно создан для обеспечения прохлады в вашем доме или офисе, независимо от времени года. Благодаря своему компактному и элегантному дизайну, он станет не только полезным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С устройством легко обращаться: модель оборудована интуитивно понятным управлением, что позволяет быстро задать нужные параметры. Мобильный кондиционер идеально подходит для помещений среднего размера, обеспечивая свежесть и приятный климат в знойную погоду. Вы сможете наслаждаться оптимальной температурой, не заботясь о лишних хлопотах. Энергоэффективность этого устройства порадует любителей экономии. Кондиционер работает тихо, что делает его идеальным вариантом для сна как в спальне, так и в детской комнате. Он не только охладит, но и улучшит качество воздуха, обеспечивая комфорт и здоровье для всей семьи. Легкость в установке и перемещении - ещё одно важное преимущество этого мобильного кондиционера. Вы сможете с легкостью переносить его из одной комнаты в другую, что делает его универсальным решением для вашего пространства. Не стоит переживать о трудном монтаже: данная модель избавляет от необходимости выполнять громоздкие работы по установке. Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 также оснащен функцией осушения воздуха, что особенно актуально в условиях повышенной влажности. Вы сможете не только охладить воздух, но и создать более комфортные условия, избавившись от излишков влаги. Не упустите возможность стать обладателем мобильного кондиционера, который удовлетворяет все ваши потребности в сфере климатического комфорта. Он станет незаменимым помощником в борьбе с летней жарой и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Velure BPAC-12 EW/N6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 — отличный выбор для тех, кто ценит комфорт в жаркие дни. Этот аппарат словно создан для обеспечения прохлады в вашем доме или офисе, независимо от времени года. Благодаря своему компактному и элегантному дизайну, он станет не только полезным, но и стильным дополнением вашего интерьера. С устройством легко обращаться: модель оборудована интуитивно понятным управлением, что позволяет быстро задать нужные параметры. Мобильный кондиционер идеально подходит для помещений среднего размера, обеспечивая свежесть и приятный климат в знойную погоду. Вы сможете наслаждаться оптимальной температурой, не заботясь о лишних хлопотах. Энергоэффективность этого устройства порадует любителей экономии. Кондиционер работает тихо, что делает его идеальным вариантом для сна как в спальне, так и в детской комнате. Он не только охладит, но и улучшит качество воздуха, обеспечивая комфорт и здоровье для всей семьи. Легкость в установке и перемещении - ещё одно важное преимущество этого мобильного кондиционера. Вы сможете с легкостью переносить его из одной комнаты в другую, что делает его универсальным решением для вашего пространства. Не стоит переживать о трудном монтаже: данная модель избавляет от необходимости выполнять громоздкие работы по установке. Ballu Velure BPAC-12 EW/N6 также оснащен функцией осушения воздуха, что особенно актуально в условиях повышенной влажности. Вы сможете не только охладить воздух, но и создать более комфортные условия, избавившись от излишков влаги. Не упустите возможность стать обладателем мобильного кондиционера, который удовлетворяет все ваши потребности в сфере климатического комфорта. Он станет незаменимым помощником в борьбе с летней жарой и создаст уютную атмосферу в вашем доме.
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Отзывы


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