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Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28 купить с доставкой в Москве
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Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28

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Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 1
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 2
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 3
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 4
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 5
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 6
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 7
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 8
Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, головоломка
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Количество деталей
24
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 1
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 2
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 3
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 4
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 5
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 6
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 7
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 8
  • Доска Сегена на подложке &quot;Животные&quot; 24 дет. арт.8475 /28 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664104
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, головоломка
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
24
Комплектация
24 дет, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х1
Вес, г.
520

Описание товара Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28

Настольная игра для детей от бренда "Нескучные игры" - это идеальное развлечение для малышей от 3 лет. Эта красочная и увлекательная игра не только принесет много радости и веселья, но и станет отличным инструментом для развития логического мышления, моторики и внимательности у вашего ребенка. Проста в освоении и интересна в процессе, игра от "Нескучные игры" способствует социализации детей, обучая их важным навыкам взаимодействия и правилам очередности. В комплект входят все необходимые элементы, которые обеспечат ребенку и его друзьям часы захватывающих и познавательных занятий. С этой настольной игрой каждый день станет немного более интересным и увлекательным!

Отзывы о товаре Доска Сегена на подложке "Животные" 24 дет. арт.8475 /28




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
развивающая, головоломка
Возраст
от 3 лет
Максимальное количество участников
от 1
Материал
дерево
Количество деталей
24
Комплектация
24 дет, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра для детей от бренда "Нескучные игры" - это идеальное развлечение для малышей от 3 лет. Эта красочная и увлекательная игра не только принесет много радости и веселья, но и станет отличным инструментом для развития логического мышления, моторики и внимательности у вашего ребенка. Проста в освоении и интересна в процессе, игра от "Нескучные игры" способствует социализации детей, обучая их важным навыкам взаимодействия и правилам очередности. В комплект входят все необходимые элементы, которые обеспечат ребенку и его друзьям часы захватывающих и познавательных занятий. С этой настольной игрой каждый день станет немного более интересным и увлекательным!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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